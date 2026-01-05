País gabriel boric

Presidente Boric lamenta muerte de dirigenta por Deuda Histórica: “Fue un honor conocerla…”

Por CNN Chile

05.01.2026 / 11:44

En sus redes sociales, el mandatario sostuvo que Norita Palma "fue ejemplo de lucha por la Deuda Histórica de los profesores".

Este lunes, el presidente Gabriel Boric lamentó el fallecimiento de Norita Palma, dirigenta por la Deuda Histórica de los profesores.

En sus redes sociales, el mandatario señaló: “Nos dejó Norita Palma, profesora que junto a sus compañeras y compañeros fue ejemplo de lucha por la Deuda Histórica de los profesores, que por más de 40 años el Estado mantuvo con las y los docentes jubilados”.

“Fue un honor conocerla y un orgullo haber podido, en conjunto, dar solución a la deuda. Su perseverancia, dignidad y cariño seguirán vivos en la entrega de cada profesor y profesora y, por supuesto, en nuestras memorias”, agregó en la publicación.

Finalmente, el jefe de Estado aprovechó de enviar un “fuerte abrazo y mis condolencias” a la familia, amigos y colegas de Palma. El post rápidamente se llenó de mensajes honrando la memoria de la fallecida profesora.

