Presidente Boric informa citación a Cogrid regional tras fuerte temblor en el norte de Chile

Durante este viernes se produjo un fuerte temblor en el norte de Chile, específicamente en la Región de Atacama.

El sismo tuvo una magnitud de 6,4 y se citó a un Cogrid regional para que las autoridades evalúen los daños a infraestructura pública y privada.

En este contexto, el Presidente Gabriel Boric informó las medidas que están adoptando las autoridades para monitorear la situación.

A través de su cuenta de X, el mandatario señaló: “Sismo de 6.4 Richter a 64 kms de Chañaral (en proceso de confirmación) en la región de Atacama“.

“Me comuniqué con Delegado Presidencial quien me informó que no hay víctimas reportadas por ahora. Inmediatamente fue citado el COGRID regional para consolidar información y evaluar daños”, añadió Boric.

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 6, 2025