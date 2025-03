Presidente Boric expresa preocupación por incendios en el sur y llama a la población seguir instrucciones de las autoridades

El mandatario recalcó que se instruyó el despliegue de equipos de emergencia para poder hacer frente a la emergencia. Hasta el momento, cerca de un centenar de personas se encuentran en albergues tras ser evacuadas de sus hogares.

El presidente Gabriel Boric expresó su preocupación por los incendios forestales que afectan parte de las regiones del Biobío y La Araucanía.

El mandatario llegó hasta la Región de Magallanes para asistir a la ceremonia inaugural del Foro Internacional de Inversiones Punta Arenas 2025, desde donde afirmó que durante la noche los equipos de combate al fuego estuvieron “desplegados todo el tiempo para poder sofocar las llamas, especialmente en las zonas más críticas, que se dieron en particular en la zona de Traiguén”.

Mientras que esta jornada se encuentran controlando el fuego para así “poder superar esta emergencia lo más rápido posible”. Hasta ahora hay 27 siniestros en combate, 34 controlados y 1 extinto, indicó.

Debido a la emergencia también se activaron alertas de evacuación y hasta el momento hay cerca de 100 personas que están en albergues.

“Quiero que sepan que he instruido que todo el gobierno esté desplegado en el marco de estos incendios y que estemos con los afectados y sus familias”, aseveró.

Y añadió: “Le quiero pedir a todas las personas que están en la zona de los incendios que sigan las indicaciones de las autoridades”. “En esto hay que recordar la importancia de ser responsable”, recalcó.

Boric también hizo énfasis en la importancia de prevenir incendios, que “son en su grandísima mayoría responsabilidad humana y por eso quiero insistir en momentos de olas de calor no realizar quemas, ser muy cuidadoso en no realizar fogatas en sitios no autorizados y seguir las instrucciones de las autoridades y sepan que vamos a seguir desplegados en la zona y tengan certeza de que no les vamos a dejar”.