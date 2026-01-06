País gobierno

Presidente Boric dice que “los líderes que se muestran serviles a Trump solo se humillan”

Por Polet Herrera

06.01.2026 / 18:04

El Presidente Gabriel Boric se refirió a una publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos en X, en la que aparece una imagen de Donald Trump junto a la frase “este es nuestro hemisferio”.

Tras la operación militar en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y en medio de la coyuntura política internacional, el Presidente Gabriel Boric compartió durante la tarde de este martes una publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos en redes sociales, acompañada de un escrito.

En concreto, el jefe de Estado reaccionó a un mensaje difundido en X por la entidad estadounidense: “Este es nuestro hemisferio, y el Presidente Trump no permitirá que se vea amenazada nuestra seguridad”.

“Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU., Donald Trump, tratando de ganarse su favor, solo se humillan. Trump y su administración no solo vulneran permanentemente el derecho internacional, sino también la dignidad humana”, respondió Boric.

Cabe mencionar que el secretario de Estado, Marco Rubio, tras el despliegue militar en el país caribeño, ha realizado una serie de entrevistas en las que remarcó que la administración de Trump tiene como propósito evitar que el Hemisferio Occidental se convierta en un refugio seguro para narcotraficantes, agentes iraníes o regímenes hostiles que pongan en peligro la seguridad nacional.

“Este es el Hemisferio Occidental. Aquí es donde vivimos, y no vamos a permitir que el Hemisferio Occidental sea una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos”, dijo en NBC News.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

