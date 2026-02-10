Presidente Boric destaca actuación de Bad Bunny en el Super Bowl: “Fue un acto geopolítico”

El cantante puertorriqueño se convirtió en el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español.

El presidente Gabriel Boric calificó este lunes como “un acto geopolítico” el espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

El puertorriqueño hizo historia este domingo al ser el primer artista protagonista del show con un repertorio musical íntegramente en español.

“Hoy es tendencia el concierto de Bad Bunny en el halftime del Super Bowl y fue un acto muy potente, porque en el fondo yo diría que incluso fue un acto geopolítico“, partió señalando Boric.

El mandatario sostuvo que “cuando el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) genera esta idea de la actualización de la doctrina Monroe (…) Bad Bunny les dice en medio de su fiesta más masiva que los americanos somos todos quienes vivimos en el continente americano”.

“Bad Bunny no es el primero que lo dice; Alfredo Jaar, gran artista chileno, lo dijo a fines de los 70, si mal no recuerdo, en el mismo Times Square de Nueva York cuando hizo ‘this is not America’, con un mapa de Estados Unidos. Y después proyectaba a toda América Latina”, agregó el jefe de Estado.

Finalmente, Boric sostuvo que “eso que se expresa en manifestaciones culturales de esas características también es necesario que en estos tiempos tenga una expresión en el lenguaje y el lenguaje de hoy día, nos guste o no nos guste, está muy determinado por la inteligencia artificial”.