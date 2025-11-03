Presidente Boric asistirá al cambio de mando presidencial en Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz

El mandatario viajará hasta La Paz este domingo, acompañado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

El presidente Gabriel Boric asistirá al cambio de mando presidencial en Bolivia, ocasión donde asumirá el presidente electo Rodrigo Paz Pereira.

La instancia se realizará este sábado 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz.

Previamente, este miércoles 5, el jefe de Estado viajará hasta Brasil para participar de la Cumbre de Líderes COP30, que será en la ciudad de Belém do Pará. Lo hará junto al canciller Alberto van Klaveren; la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas; y la expresidenta Michelle Bachelet.

La cita será en forma previa a la 30° sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que será entre el 10 y el 21 de noviembre de este año en Belém do Pará.

Mientras que el jueves 6 de noviembre, Boric entregará un discurso en la apertura de la reunión Plenaria General de Líderes y participará en la sesión temática sobre “Clima y Naturaleza: Bosques y Océanos”, presidida por el mandatario brasileño Lula da Silva.

El viernes 7 continuará la Plenaria General de Líderes, y el mandatario será parte de la sesión temática de “Transición energética” en la Mesa Redonda de Líderes, donde intervendrá sobre los avances de Chile en esta materia.