Presidente Boric aprueba nuevo alto mando de la FACh: ¿Quiénes ocuparán los cargos en 2026?
Por CNN Chile
23.10.2025 / 08:03
El próximo año, la dirección de la institución seguirá siendo liderada por el general Hugo Rodríguez. Revisa todos los cambios.
Este miércoles, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) informó cambios en su alto mando para el 2026, los que fueron aprobados por el presidente Gabriel Boric.
En un comunicado, la institución señaló que seis de sus generales pasan a retiro: Carlos Madina y Luis Sáez de Aviación, así como Boris León, Jaime Rivera, Nelson Pardo y Raúl Mera de la Brigada Aérea.
Asimismo, el año 2026, la dirección de la institución seguirá siendo liderada por el general del Aire Hugo Rodríguez González, quien estará acompañado por cinco generales de Aviación.
¿Cuál es el alto mando de la Fuerza Aérea para el 2026?
- Comandante en Jefe General del Aire: Hugo Rodríguez González
- Jefe del Estado Mayor Conjunto: General de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez
- Comandante del Comando de Combate: General de Aviación Máximo Venegas Raggio
- Comandante del Comando Logístico: General de Aviación Miguel Stange Muñoz
- Comandante del Comando de Personal: General de Aviación Andrés Leiva Divasto
- Jefe del Estado Mayor: General General de Aviación César Pineda Troncoso
- Jefe de la División de Organismos de Salud: General de Brigada Aérea (S) Carlos Polanco Lazo
- Estado Mayor Conjunto: General de Brigada Aérea (I) Fernando Mondaca Rodríguez
- Director de Planificación y Doctrina: General de Brigada Aérea (A) Milton Zablah Ruz
- Estado Mayor Conjunto: General de Brigada Aérea (A) Juan Iglesis Larroquette
- Director de Operaciones: General de Brigada Aérea (A) Alfredo Ríos Latorre
- Director de Finanzas: General de Brigada Aérea (AD) Rodrigo Palma Violic
- Auditor General: General de Brigada Aérea (J) Paula Carrasco Bórquez
- Director General de Aeronáutica Civil: General de Brigada Aérea (A) Humberto Fernández Pittari
- Secretario General: General de Brigada Aérea (I) Víctor Bahamondes Cáceres
- Inspector General: General de Brigada Aérea (AD) José Villegas Cortez
- Jefe de la División de Desarrollo y Proyectos: General de Brigada Aérea (AD) Max Cárcamo Velásquez
- Comandante en Jefe de la lª Brigada Aérea: General de Brigada Aérea (A) Guillermo Pino Maggi
- Comandante en Jefe de la Vª Brigada Aérea: General de Brigada Aérea (A) Eduardo Cuadra Wells
- Comandante en Jefe de la Illª Brigada Aérea: General de Brigada Aérea (A) Rodrigo Zeballos Quinteros
- Jefe de la División de Ingeniería y Apoyo Sistemas de Armas: General de Brigada Aérea (A): Alan Cárcamo Barrientos
- Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea: General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi
- Jefe de la División de Educación: General de Brigada Aérea (A) Percy Gómez Solís
- Director de Inteligencia: General de Brigada Aérea (A) Alejandro Arévalo Alegría
- Director Espacial: General de Brigada Aérea (TI) Christian Stuardo Núñez