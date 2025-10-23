Presidente Boric aprueba nuevo alto mando de la FACh: ¿Quiénes ocuparán los cargos en 2026?

Por CNN Chile 23.10.2025 / 08:03

El próximo año, la dirección de la institución seguirá siendo liderada por el general Hugo Rodríguez. Revisa todos los cambios.

Este miércoles, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) informó cambios en su alto mando para el 2026, los que fueron aprobados por el presidente Gabriel Boric.

En un comunicado, la institución señaló que seis de sus generales pasan a retiro: Carlos Madina y Luis Sáez de Aviación, así como Boris León, Jaime Rivera, Nelson Pardo y Raúl Mera de la Brigada Aérea.

Asimismo, el año 2026, la dirección de la institución seguirá siendo liderada por el general del Aire Hugo Rodríguez González, quien estará acompañado por cinco generales de Aviación.

¿Cuál es el alto mando de la Fuerza Aérea para el 2026?