Presidente Boric aprobó Alto Mando de la PDI para 2026: ¿Quiénes lo componen?
Por CNN Chile
29.09.2025 / 14:41
El Alto Mando Institucional fue propuesto por el director general de la institución, Eduardo Cerna. También se informaron los cargos que pasarán a retiro, así como quiénes ascenderán.
El presidente Gabriel Boric aprobó el nuevo Alto Mando Institucional de la Policía de Investigaciones (PDI), propuesto por el director general, Eduardo Cerna.
“Ser una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía y ser parte de un ecosistema de seguridad pública, significa para los integrantes de la PDI un orgullo, donde el relacionamiento estratégico potencia el trabajo colaborativo en beneficio del país y la comunidad, que sin duda se refleja en la trayectoria funcionaria de cada uno de los Oficiales Generales que hoy se acogen a retiro”, manifestaron desde la PDI.
En ese sentido, expresaron que “como institución, solo existe agradecimiento para ellos, por su entrega, profesionalismo, vocación y liderazgo demostrado en su trayectoria”.
“El nuevo Alto Mando institucional será el encargado de continuar trabajando ante los desafíos que presente el crimen organizado, los delitos de alta complejidad, potenciando el análisis criminal, la prueba científica y el control migratorio, de acuerdo a los más altos estándares que la sociedad legítimamente nos exige. Asimismo, seguirán con el trabajo mancomunado con Carabineros de Chile y de manera colaborativa con las demás instituciones que conforman el ecosistema de seguridad de nuestro país”.
La institución también informó quienes pasarán a retiro y ascenderán en sus carogs.
Pasarán a retiro:
- Prefecta general Maricela Gárate
- Prefecto inspector Christian Sáez
- Prefecto inspector Jorge Aguillón
- Prefecto inspector Cristian Alarcón
- Prefecto inspector Luis Álamos
- Prefecto inspector Ricardo Porcile
- Prefecto inspector Mauricio Vergara
En tanto, asciende a prefecto general el prefecto inspector Rodrigo Fuentes.
Y ascienden a prefecto inspector:
- Prefecta Carolina Namor
- Prefecto Marco Ramírez
- Prefecto Javier González
- Prefecto Carlos Rojas
- Prefecto José Cea
- Prefecto Carlos Vásquez
- Prefecto Patricio Barrios
- Prefecto Oscar Bacovich
- Prefecta Katherin Rivillo
- Prefecto Freddy Castro
- Prefecto Juan Carlos Bustos
- Prefecto José Contreras
- Prefecto (J) Daniel Solís
El Alto Mando de la PDI para 2026
- Director General Eduardo Cerna
- Subdirección del Personal y Soporte de las Operaciones, Prefecto General Ricardo Gatica
- Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Prefecta General Consuelo Peña
- Subdirección de Investigación Policial, Prefecto General Hugo Haeger
- Inspectoría General, Prefecto General Erwin Clerc
- Subdirección Científica y de Análisis Criminal, Prefecto General Rodrigo Fuentes
- Jefe Región Policial de la Araucanía, Prefecta Inspectora Catalina Barría
- Jefe Nacional Contra el Crimen Organizado, Prefecto Inspector Erick Menay
- Jefe de Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, Prefecto Inspector Ernesto León
- Jefe Región Policial de Valparaíso, Prefecto Inspector Guillermo Gálvez
- Jefe Región Policial del Libertador General Bernardo O´Higgins, Prefecto Inspector Julio Caro
- Jefe Región Policial Metropolitana de Santiago, Prefecto Inspector Luis Orellana
- Jefe Región Policial del Biobío, Prefecta Inspectora Claudia Chamorro
- Jefe Nacional de Educación y Doctrina, Prefecto Inspector Héctor Cornejo
- Jefe Nacional de Logística y Grandes Compras, Prefecto Inspector Andrés Ithurralde
- Jefe Región Policial de Tarapacá, Prefecto Inspector Mauricio Jorquera
- Jefe Región Policial del Maule, Prefecto Inspector Luis Salazar
- Jefe Región Policial de Los Lagos, Prefecto Inspector Sergio Alvear
- Jefe Región Policial de Ñuble, Prefecto Inspector Enrique Zamora
- Jefe Nacional de Delitos Contra las Personas, Prefecto Inspector Jorge Abatte
- Jefe de la Jefatura Nacional de Delitos Económicos, Prefecto Inspector Marcelo Romero
- Jefe Nacional de Gestión Estratégica, Prefecto Inspector Javier Valenzuela
- Jefa Nacional de Cooperación Internacional, Prefecta Inspectora Carolina Namor
- Jefe Nacional de Robos y Focos Criminales, Prefecto Inspector Marco Ramírez
- Jefe Región Policial de Coquimbo, Prefecto Inspector Javier González
- Jefe Nacional de Ciencias Forenses, Prefecto Inspector Carlos Rojas
- Jefe Región Policial de Los Ríos, Prefecto Inspector José Cea
- Jefe Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, Prefecto Inspector Carlos Vásquez
- Jefe Región Policial de Atacama, Prefecto Inspector Patricio Barrios
- Jefe Nacional de Asuntos Públicos, Prefecto Inspector Oscar Bacovich
- Jefe Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Prefecta Inspectora Katherin Rivillo
- Jefe Región Policial de Antofagasta, Prefecto Inspector Freddy Castro
- Jefe Nacional de Inteligencia Policial, Prefecto Inspector Juan Carlos Bustos
- Jefe Región Policial Arica y Parinacota, Prefecto Inspector José Contreras
- Jefe de Jurídica, Prefecto Inspector (J) Daniel Solís
- Jefe Nacional de Salud, Prefecto Inspector (S) Rodrigo Rojas
- Jefe Nacional de Recursos Financieros, Prefecto Inspector (F) Héctor Cabello