Presidente Boric aprobó Alto Mando de la PDI para 2026: ¿Quiénes lo componen?

El Alto Mando Institucional fue propuesto por el director general de la institución, Eduardo Cerna. También se informaron los cargos que pasarán a retiro, así como quiénes ascenderán.

El presidente Gabriel Boric aprobó el nuevo Alto Mando Institucional de la Policía de Investigaciones (PDI), propuesto por el director general, Eduardo Cerna.

“Ser una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía y ser parte de un ecosistema de seguridad pública, significa para los integrantes de la PDI un orgullo, donde el relacionamiento estratégico potencia el trabajo colaborativo en beneficio del país y la comunidad, que sin duda se refleja en la trayectoria funcionaria de cada uno de los Oficiales Generales que hoy se acogen a retiro”, manifestaron desde la PDI.

En ese sentido, expresaron que “como institución, solo existe agradecimiento para ellos, por su entrega, profesionalismo, vocación y liderazgo demostrado en su trayectoria”.

“El nuevo Alto Mando institucional será el encargado de continuar trabajando ante los desafíos que presente el crimen organizado, los delitos de alta complejidad, potenciando el análisis criminal, la prueba científica y el control migratorio, de acuerdo a los más altos estándares que la sociedad legítimamente nos exige. Asimismo, seguirán con el trabajo mancomunado con Carabineros de Chile y de manera colaborativa con las demás instituciones que conforman el ecosistema de seguridad de nuestro país”.

La institución también informó quienes pasarán a retiro y ascenderán en sus carogs.

Pasarán a retiro:

Prefecta general Maricela Gárate

Prefecto inspector Christian Sáez

Prefecto inspector Jorge Aguillón

Prefecto inspector Cristian Alarcón

Prefecto inspector Luis Álamos

Prefecto inspector Ricardo Porcile

Prefecto inspector Mauricio Vergara

En tanto, asciende a prefecto general el prefecto inspector Rodrigo Fuentes.

Y ascienden a prefecto inspector:

Prefecta Carolina Namor

Prefecto Marco Ramírez

Prefecto Javier González

Prefecto Carlos Rojas

Prefecto José Cea

Prefecto Carlos Vásquez

Prefecto Patricio Barrios

Prefecto Oscar Bacovich

Prefecta Katherin Rivillo

Prefecto Freddy Castro

Prefecto Juan Carlos Bustos

Prefecto José Contreras

Prefecto (J) Daniel Solís

El Alto Mando de la PDI para 2026