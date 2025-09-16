Presidente Boric al Vaticano: Gobierno alista encuentro con el papa León XIV

Las conversaciones entre Presidencia y la Santa Sede están en pleno desarrollo para que el Papa reciba en audiencia al Presidente Gabriel Boric en el mes de octubre.

A seis meses del término de su administración, el Presidente Gabriel Boric afina los últimos detalles para un importante encuentro internacional: su primera reunión con el líder de la Iglesia Católica.

Fuentes de CNN Chile indican que el mandatario chileno arribaría a mediados de octubre a la Ciudad del Vaticano para ser recibido en audiencia por el Papa Leon XIV. Un encuentro que fue solicitado hace un tiempo por el Gobierno de Chile y que no pudo concretarse con Francisco.

Desde el Vaticano plantean que se trata de un “un deseo recíproco de ambas partes” y que “en este momento existen las mejores condiciones”. El actual pontífice visitó Chile al menos en dos ocasiones, en 2002 como sacerdote y el 2003 cuando era Prior General de la Orden Agustina.

Sostienen además que el Papa León XIV tiene una atención especial por el papel internacional que puede jugar América Latina en este momento de crisis mundial, lo que explicaría el interés desde Roma de recibir al presidente chileno.

Desde Presidencia, sin embargo, no confirman hasta este minuto el encuentro.

Hasta ahora el Presidente Gabriel Boric es el único mandatario desde el retorno a la democracia en Chile que no ha concretado una reunión en el Vaticano con la máxima autoridad de la Iglesia Católica, algo que ambas partes esperan cambiar durante el mes de octubre.