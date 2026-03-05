Presidenta del PS advierte a Kast que habrá “consecuencias” si no apoya candidatura de Bachelet a la ONU

"Sería un tremendo error que el futuro gobierno no apoyara la candidatura de Bachelet", afirmó Vodanovic.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic abordó el estado actual de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU.

La timonel, en diálogo con el podcast Cómo te lo Explico, advirtió al futuro gobierno de José Antonio Kast que habrá consecuencias en caso de que se decida no apoyar su candidatura.

En esa misma línea, la también senadora planteó que “la candidatura de Bachelet es la candidatura de un país y en realidad de tres países latinoamericanos”.

Por todo lo anterior, dejó en claro que “evidente que habrá consecuencias, pero que no son de un partido que es de los sectores más amplios de la sociedad que exceden a lo que fue la nueva mayoría”.