Presidenta del Frente Amplio y futuro de la centroizquierda post elecciones: “Es un deber de todas las fuerzas progresistas lograr mantener la unidad”

"Hemos ido construyendo un camino común, que es difícil, sin duda, pero que me llena de esperanza", agregó.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, hizo un llamado a las fuerzas de centroizquierda a mantener la unidad post periodo electoral.

En el podcast Como Te Lo Explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, la timonel fue consultada sobre el futuro de la actual coalición de partidos que apoyan a Jeannette Jara, que va desde la DC hasta el PC.

Martínez afirmó que “la unidad es un camino difícil”. “Cuando uno trabaja con alguien en las pegas siempre hay fricciones y no con ánimo de desdramatizarlas. Nosotros como Frente Amplio nacimos en la política no por la destrucción de otro partido, sino porque había contradicciones en nuestro país. Y la exConcertación ha tenido un cambio muy importante, el Socialismo Democrático es otra coalición”, señaló.

“Hemos ido construyendo un camino común, que es difícil, sin duda, pero que me llena de esperanza”, agregó.

En ese sentido, la dirigente del Frente Amplio aseguró que “es un deber histórico de todas las fuerzas progresistas lograr mantener la unidad, en cualquier escenario”.

“Creo en la unidad profundamente, en la unidad en la diversidad” y cerró con que “necesitamos tener una estrategia común”.