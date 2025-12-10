Presidencia afina protocolo para la noche del balotaje y coordina llamada y reunión entre Boric y el candidato ganador

La Presidencia contactó a los comandos de José Antonio Kast y Jeannette Jara para organizar la llamada del Presidente Gabriel Boric al ganador del balotaje y la reunión que se realizará el lunes en La Moneda con el mandatario electo.

La Presidencia inició las coordinaciones con los comandos de José Antonio Kast y Jeannette Jara para definir los gestos institucionales que realizará el Presidente Gabriel Boric con quien resulte electo en el balotaje de este domingo 14 de diciembre. Las gestiones incluirán la llamada que el Mandatario hará al ganador y la posterior reunión en La Moneda.

Según pudo saber CNN Chile, ya se acordó que Boric se comunicará telefónicamente con ambos candidatos la noche de la elección y que el diálogo con quien resulte vencedor será grabado y transmitido públicamente como parte del protocolo de cierre de la jornada electoral.

También quedó definida la cita que tendrá lugar el lunes 15 de diciembre en el Palacio de La Moneda. A ese encuentro asistirán Boric y los ministros del comité político: Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres), Camila Vallejo (Segegob) y Nicolás Grau (Hacienda). El presidente electo podrá acudir acompañado por hasta tres asesores.

Desde Presidencia solicitaron además que los comandos mantengan contacto permanente en los días posteriores, especialmente entre los equipos de Comunicaciones y los coordinadores territoriales, con el fin de afinar detalles logísticos y comunicacionales de la transición.