Autoridades presentan plan de cortafuegos para prevenir incendios forestales: Contempla casi 5 mil kilómetros

Junto a la iniciativa, también se contempla limpieza de fajas en 27 rutas concesionadas entre Tarapacá y Los Lagos.

Autoridades presentaron este lunes el plan de casi 5 mil kilómetros de cortafuegos para prevenir incendios forestales.

En la instancia estuvieron presentes las ministras de Obras Públicas y de Agricultura, Jessica López e Ignacia Fernández, junto al director nacional de Conaf, Rodrigo Illesca; la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián; el director nacional de Vialidad del MOP, Horacio Pfeiffer; y la directora (s) de Parquemet, Marisol Torregrosa.

La iniciativa desplegará este 2025 un plan histórico mediante la ejecución de 4.893 kilómetros de cortafuegos en todo el país.

De ese total, 3.630 serán ejecutados por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Y hasta la fecha, ya se han completado 1.321 kilómetros, en trabajos que se realizan entre las regiones de Tarapacá y Magallanes, con el objetivo de proteger viviendas, infraestructura crítica y productiva.

La iniciativa, además, contempla el despliegue de más de mil funcionarios y funcionarias del MOP.

Junto a ello, también se incluye la limpieza de fajas en 27 rutas concesionadas, abarcando otros 3.180 kilómetros entre Tarapacá y Los Lagos.

La ministra Jessica López destacó que se está desplegando “un esfuerzo conjunto sin precedentes para proteger a las familias y la infraestructura crítica del país. La prevención es tarea de todos, y este plan refleja nuestro compromiso con la seguridad y la resiliencia frente al cambio climático”.

Desde Conaf detallaron que las acciones del Plan Nacional de Cortafuegos se ejecutarán en primavera-verano, antes que el pasto semille, previo al período crítico de incendios forestales y cuando las condiciones del suelo no impliquen riesgos de erosión.

Asimismo, las acciones a desarrollar en todo el país, además de la construcción de los cortafuegos, implican la eliminación de combustible vegetal y fajas libres de vegetación.

A la iniciativa de los cortafuegos se suma el Plan Nacional de Puntos de Posada para Helicópteros (PPH) implementado por el MOP, con el que se han desarrollado 100 nuevos puntos en todo Chile.

De ese total, alrededor de 30 apoyarán directamente a Conaf en el combate de incendios.