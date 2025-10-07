Presentan las nuevas patentes para automóviles: Tienen cinco letras y habrá de color verde

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
El ministro Juan Carlos Muñoz explicó que la actualización es para asegurar la continuidad del sistema de identificación, ante el inminente agotamiento de las combinaciones disponibles.
Este martes, el Ministerio de Transportes reveló las nuevas patentes que deberán llevar dentro de poco los automóviles y motocicletas del país.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, explicó que la actualización responde a la necesidad de asegurar la continuidad del sistema de identificación vehicular ante el inminente agotamiento de las combinaciones disponibles.
“El crecimiento del parque automotriz nos obliga a expandir las posibles combinaciones de dígitos y números de las actuales patentes. Esto porque tanto las combinaciones de autos como motos se están agotando”, agregó.
Afirmó que la nueva combinatoria permitirá casi duplicar la cantidad de combinaciones. “Se trata también de una modernización necesaria, que no solo garantiza la trazabilidad del parque vehicular, sino que refuerza la seguridad y estandarización de la identificación de los vehículos”.
Chile tendrá nuevas Placas Patentes Únicas
El ministro Juan Carlos Muñoz, junto con @RegCivil_Chile, ANAC y @BomberosdeChile, informan de la implementación progresiva de la PPU:
Los autos pasarán a tener 5 letras y 1 dígito
Patente verde será para eléctricos e híbridos
— Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) October 7, 2025
