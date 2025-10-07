País transporte

Presentan las nuevas patentes para automóviles: Tienen cinco letras y habrá de color verde

Por Daniela Pérez P.

07.10.2025 / 10:22

{alt}

El ministro Juan Carlos Muñoz explicó que la actualización es para asegurar la continuidad del sistema de identificación, ante el inminente agotamiento de las combinaciones disponibles.

Este martes, el Ministerio de Transportes reveló las nuevas patentes que deberán llevar dentro de poco los automóviles y motocicletas del país.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, explicó que la actualización responde a la necesidad de asegurar la continuidad del sistema de identificación vehicular ante el inminente agotamiento de las combinaciones disponibles.

“El crecimiento del parque automotriz nos obliga a expandir las posibles combinaciones de dígitos y números de las actuales patentes. Esto porque tanto las combinaciones de autos como motos se están agotando”, agregó.

Afirmó que la nueva combinatoria permitirá casi duplicar la cantidad de combinaciones. “Se trata también de una modernización necesaria, que no solo garantiza la trazabilidad del parque vehicular, sino que refuerza la seguridad y estandarización de la identificación de los vehículos”.

¿Qué características tienen las nuevas patentes?

  • El cambio contempla dos hitos centrales: la modificación de las combinaciones alfanuméricas actuales para vehículos motorizados y la creación de una nueva “patente verde”.
  • Los vehículos de cuatro o más ruedas pasarán a utilizar una patente de cinco letras y un dígito, mientras que las motocicletas y vehículos de tres ruedas adoptarán una de cuatro letras y un dígito.
  • La patente verde identificará a todos los vehículos eléctricos o híbridos enchufables del país, medida que busca facilitar la identificación y rescate de estos vehículos en caso de emergencia, siguiendo recomendaciones de Bomberos de Chile y de la industria automotriz.
  • Las primeras series proyectadas para la implementación corresponderán a las combinaciones BBBBB-0 para autos y BBBB-0 para motos, respectivamente.

¿Cuándo comenzarán a implementarse las nuevas patentes?

  • Una vez publicada la actualización del Decreto Supremo N°53 en el Diario Oficial, comenzará un plazo de 180 días (seis meses) para la entrega e implementación de las nuevas patentes.
  • El uso de la patente verde será obligatorio solo para vehículos nuevos, mientras que los propietarios de vehículos eléctricos actuales podrán optar voluntariamente a cambiar su placa en el Registro Civil.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Tragedia de adultos mayores en Chiguayante: Ordenan indemnizar con más de $600 millones a familiares de víctimas de incendio
Talca se instala como la sede regional con mejor asistencia del Mundial Sub-20
Trump habría ordenado cancelar contacto diplomático con Venezuela
Banco Mundial eleva proyección de crecimiento para Chile: ¿Qué cifras se prevén para la región?
“Un poquito mañoso”: Senador Huenchumilla entra al round oficialista y respalda a Jara tras acusaciones del ministro Montes
Presentan las nuevas patentes para automóviles: Tienen cinco letras y habrá de color verde