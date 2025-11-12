Presentan diseño ganador del Hito Cero en la Carretera Austral: ¿Cómo es?

La propuesta fue elegida tras una votación ciudadana.

Los Ministerios de Obras Públicas (MOP) y de las Culturas presentaron el nuevo diseño que marca el Hito Cero en la Ruta 7, tras un concurso en el que se presentaron más de 80 propuestas.

El punto marcará el inicio de la Carretera Austral en Puerto Montt (Región de Los Lagos).

Las autoridades anunciaron que diseño ganador fue escogido tras una votación ciudadana que se realizó entre el 15 de septiembre y el 10 de noviembre.

La obra elegida se denomina “kilómetroCero” y fue realizada por un equipo conformado por Paulina Schaffer, Angello Igor y Nicolás Duarte.

Desde el MOP señalaron que la propuesta “contempla una imponente estructura de acero corten, con una grieta iluminada que simboliza la huella de la Ruta 7: un faro nocturno y espacio de contemplación que conecta historia, cultura y naturaleza del sur de Chile”.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, comentó que “estuvimos aquí hace nueve meses anunciando este llamado a concurso público para hacernos cargo de un desafío que nos puso Claudio Iturra, a quien recordamos, respecto a cómo darle valor y relevancia a este hito cero, lugar que inicia la carretera austral y abre un recorrido turístico que es de los más lindos del mundo”.

Por su parte, Nicolás Duarte -del equipo ganador-, detalló que la obra consta de una placa de acero que mide 9 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, con rocas en la base, que mostrará el recorrido de la carretera austral completo, más de 1200 kilómetros, con todas las localidades que la componen y “se podrá ver desde la bajada del crucero para los turistas”.