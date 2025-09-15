Preocupante cifra: Estudio revela que 1 de cada 5 conductores en Chile admite exceder los límites de velocidad

El sondeo alerta que, dentro de quienes superan los límites de velocidad, casi la mitad (45%) lo hace al menos una vez por semana, en algunos casos alcanzando velocidades por sobre los 120 km/h.

Una nueva investigación desarrollado por Achs-Datavoz reveló que casi 1 de cada 5 personas reconoce realizar conductas imprudentes en sus desplazamientos, como no respetar la señalización, cruzar con luz roja o conducir a exceso de velocidad.

El estudio —realizado entre el 22 de agosto y el 3 de septiembre a más de mil personas de las 16 regiones del país— buscó indagar en los hábitos de movilidad urbana, poniendo especial énfasis en aquellas acciones asociadas a la presión de “llegar a tiempo” a un destino.

Preocupantes cifras

Aunque la mayoría de los encuestados (88,4%) dijo que suele organizarse con suficiente margen para no apurarse durante la semana, un 20% admitió incurrir en prácticas que pueden ser peligrosas al trasladarse. El informe advierte que, dentro de quienes superan los límites de velocidad, casi la mitad (45%) lo hace al menos una vez por semana, en algunos casos alcanzando velocidades por sobre los 120 km/h.

Respecto a las razones que explicarían esta conducta, los encuestados mencionaron la necesidad de llegar más rápido, la escasa fiscalización e incluso la búsqueda de adrenalina o gusto por la velocidad.

Para el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, estos resultados “siguen dando cuenta que existen personas que aún no comprenden que las conductas de riesgo no pueden estar normalizadas. Superar las velocidades permitidas, no respetar un semáforo en rojo, o incluso, esperar el cruce de un peatón, no solo es obligatorio, también es una medida que colabora a reducir los siniestros en el tránsito”.

En esta línea, Rodrigo De la Calle, Gerente División Desarrollo de Producto y Estrategia Digital de la Achs, enfatizó que “el exceso de velocidad no es solo una infracción, es una conducta que pone vidas en peligro. Los datos muestran que los hombres entre 30 y 44 años concentran los mayores niveles de conducción riesgosa: visibilizar este perfil es clave para generar acciones preventivas más eficaces y generar ambientes más seguros”.

El estudio también arrojó otras cifras preocupantes: un 10,5% de los automovilistas y un 8,8% de los motociclistas no cuenta con licencia para conducir; el 32,7% declaró que le resulta difícil evitar el uso del celular durante el trayecto; y el 31% reconoció sentirse demasiado cansado para manejar o trasladarse de manera segura. Además, un 32,5% afirmó que sus horarios laborales afectan directamente su nivel de alerta, mientras que un 23,9% no se siente descansado al iniciar sus viajes y un 27,6% no toma medidas para evitar la fatiga.