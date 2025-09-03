¿Supermercado o carnicería? Dónde conviene comprar carne para el 18 tras el alza de precios

Según el INE, la carne subió 9,4% en doce meses, más del doble del IPC.

Con la llegada de Fiestas Patrias, el presupuesto familiar se enfrenta a un alza significativa en el precio de la carne, alimento central en asados y parrilladas.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en los últimos doce meses la carne ha subido 9,4%, más del doble del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que acumuló 4,3% en el mismo periodo.

La carne de vacuno, especialmente demandada en septiembre, registró un alza de 8,9%. El corte que más se ha encarecido es el asado de tira, con un aumento de 46,2% en un año, alcanzando un precio promedio de $16.490 por kilo, de acuerdo a cifras de Odepa.

La pregunta ahora es dónde conviene más comprar: ¿carnicería o supermercado? La respuesta depende del corte.

Cortes más convenientes en carnicerías

Asado de tira: en carnicerías promedió $11.048, frente a $16.490 en supermercados.

en carnicerías promedió $11.048, frente a $16.490 en supermercados. Osobuco: $9.315 en carnicerías, más bajo que en supermercados.

$9.315 en carnicerías, más bajo que en supermercados. Malaya: $8.810 en carnicerías.

Cortes más convenientes en supermercados

Abastero: $8.980 en supermercados, versus $11.223 en carnicerías.

$8.980 en supermercados, versus $11.223 en carnicerías. Lomo liso: $15.175 en supermercados.

$15.175 en supermercados. Lomo vetado: $15.960 en supermercados.

Estos datos, recopilados por Odepa entre el 25 y 29 de agosto, reflejan que el lugar de compra puede marcar diferencias importantes en el gasto familiar, especialmente de cara a las celebraciones del 18.