PPD sobre Judith Marín: “No permitiremos que el Ministerio de la Mujer se convierta en una trinchera para dogmas religiosos”

La Mesa Directiva Nacional del partido manifestó una “profunda preocupación y estado de alerta” tras el nombramiento de Marín como futura ministra de la Mujer.

Este martes, la Mesa Directiva Nacional del PPD manifestó su preocupación por la designación de Judith Marín como futura ministra de la Mujer del gobierno de José Antonio Kast.

A través de una declaración pública, aseguraron que la nominación genera una “profunda preocupación y estado de alerta”, en el marco de su compromiso con los derechos humanos, la diversidad sexual y los avances en la agenda de género.

“La preocupación se sustenta en el historial de respaldos y posturas públicas que Judith Marín ha validado o liderado en el pasado, vinculándose con sectores que han obstaculizado y negado el reconocimiento y el avance de los derechos civiles en Chile, lo que vemos como un retroceso para la sociedad completa“, agregaron.

También apuntaron a declaraciones e intervenciones previas de Marín. “Ha cuestionado la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos” y “mostrado reticencia a la implementación de la Ley de Identidad de Género”, lo que de alinea “con las declaraciones de colectivos que han tildado las críticas de organismos defensores de derechos humanos de ‘intolerancia’”.

Asimismo, el partido fue enfático en advertir sobre el rol que, a su juicio, no debe asumir la cartera. “No permitiremos que el Ministerio de la Mujer se convierta en una trinchera para dogmas religiosos o visiones que vulneren el carácter laico del Estado chileno”, indicaron.

Finalmente, la Mesa Directiva exigió que Marín “aclare su postura actual respecto a los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+” y si mantiene “el respaldo a las organizaciones que en 2017 defendieron discursos de odio bajo el amparo de la ‘libertad de conciencia’”.