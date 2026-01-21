País gobierno

PPD sobre Judith Marín: “No permitiremos que el Ministerio de la Mujer se convierta en una trinchera para dogmas religiosos”

Por CNN Chile

21.01.2026 / 19:11

{alt}

La Mesa Directiva Nacional del partido manifestó una “profunda preocupación y estado de alerta” tras el nombramiento de Marín como futura ministra de la Mujer.

Este martes, la Mesa Directiva Nacional del PPD manifestó su preocupación por la designación de Judith Marín como futura ministra de la Mujer del gobierno de José Antonio Kast.

A través de una declaración pública, aseguraron que la nominación genera una “profunda preocupación y estado de alerta”, en el marco de su compromiso con los derechos humanos, la diversidad sexual y los avances en la agenda de género.

“La preocupación se sustenta en el historial de respaldos y posturas públicas que Judith Marín ha validado o liderado en el pasado, vinculándose con sectores que han obstaculizado y negado el reconocimiento y el avance de los derechos civiles en Chile, lo que vemos como un retroceso para la sociedad completa“, agregaron.

También apuntaron a declaraciones e intervenciones previas de Marín. “Ha cuestionado la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos” y “mostrado reticencia a la implementación de la Ley de Identidad de Género”, lo que de alinea “con las declaraciones de colectivos que han tildado las críticas de organismos defensores de derechos humanos de ‘intolerancia’”.

Asimismo, el partido fue enfático en advertir sobre el rol que, a su juicio, no debe asumir la cartera. “No permitiremos que el Ministerio de la Mujer se convierta en una trinchera para dogmas religiosos o visiones que vulneren el carácter laico del Estado chileno”, indicaron.

Finalmente, la Mesa Directiva exigió que Marín “aclare su postura actual respecto a los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+” y si mantiene “el respaldo a las organizaciones que en 2017 defendieron discursos de odio bajo el amparo de la ‘libertad de conciencia’”.

DESTACAMOS

Negocios SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío

LO ÚLTIMO

Tendencias La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni tiene una nueva estrella: Taylor Swift
“Hoy el único partido es Chile”: Kast prioriza ayuda y reconstrucción tras incendios en Ñuble
Gobierno por proyecto de penas en casa para presos mayores o enfermos: “192 condenados por abusos sexuales podrían beneficiarse”
Metro de Santiago reporta retrasos en Línea 4 entre estaciones Trinidad y San José de la Estrella
PPD sobre Judith Marín: “No permitiremos que el Ministerio de la Mujer se convierta en una trinchera para dogmas religiosos”
Nueva baja en bencinas: Gasolinas caen $24,3 y diésel $18,1 por litro desde este jueves