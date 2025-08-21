Posibles tormentas eléctricas y rachas de viento de hasta 40 km/h en la RM por sistema frontal

La DMC emitió un aviso meteorológico por posibles tormentas eléctricas y vientos de intensidad normal a moderada en la Región Metropolitana y en diversas regiones del centro-sur del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas asociadas a la condición sinóptica de un sistema frontal.

El fenómeno se desarrollará desde la tarde del jueves 21 hasta la tarde del viernes 22 de agosto, con posibilidad de que también se registren granizos.

Las regiones que podrían verse afectadas son:

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

Además, la DMC advirtió sobre vientos de intensidad normal a moderada, también vinculados al mismo sistema frontal.

Este evento ocurrirá desde la tarde del jueves 21 de agosto hasta la noche del mismo día, afectando principalmente las siguientes zonas: