Portazo contra criminales de Punta Peuco: Justicia declara inadmisible recurso contra redestinación de la cárcel

La Corte de Santiago desestimó revisar el fondo del recurso de protección interpuesto por el abogado Raúl Meza.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de protección presentado por los internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil -antes conocido como Punta Peuco– luego del anuncio del Presidente Gabriel Boric de redestinar el recinto penintenciario en el que permanecen criminales condenados por delitos contra la humanidad.

Según los antecedentes revelados por La Tercera, el tribunal de alzada desestimó revisar el fondo del recurso que buscaba paralizar la modificación carcelaria.

La acción judicial había sido presentada la semana pasada por el abogado Raúl Meza, quien representa a una gran parte de los internos.

La resolución de la Corte de Santiago señala que “el presente arbitrio no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que excede la naturaleza de la acción cautelar intentada, pues pretende la valoración del actuar de otro Poder del Estado en el ejercicio de las facultades legales antes citadas”.

“El recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución, dejando a salvo las demás acciones legales”, se consignó.