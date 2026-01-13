País judicial

Por “vulneración a bebé fallecido”: Condenan a Clínica Universidad de los Andes a indemnizar con $180 a familia afectada

La familia acusó que el cuerpo de su hijo recién fallecido fue depositado en un recipiente de aluminio y no un cajón de madera, ni tampoco fue vestido con los "estándares reglamentarios", lo que fue catalogado por el tribunal como "condiciones indignas".

El 25º Juzgado Civil de Santiago condenó a la Clínica Universidad de los Andes a pagar una indemnización de $180 millones a los padres de un recién nacido que falleció poco después de nacer y cuyo cuerpo fue vulnerado de cara a su traslado al cementerio.

Según los antecedentes de Radio Biobío, la cifra indemnizatoria implica un pago de $100 millones a la madre y otros $80 millones a su esposo por concepto de daño moral.

El fallo -al que también tuvo acceso CNN Chile– tiene como fecha el pasado 20 de diciembre. En este, la jueza Susana Rodríguez acogió la indemnización de perjuicios alegada por los padres del menor, y fijó el monto de la indemnización de la clínica.

En dicho fallo, se indicó que “la muerte perinatal del hijo de los demandantes se vio significativamente agravada por las condiciones indignas en que fue tratado su cuerpo: permanecer desnudo en un recipiente de aluminio o caja estéril carente de estética funeraria, y no haber sido vestido conforme a los estándares reglamentarios sobre duelo perinatal”.

A juicio del tribunal, estas conductas “privaron a los padres de un proceso adecuado de despedida, vulneraron la dignidad del mortineonato y constituyeron una experiencia traumatizante con graves secuelas emocionales, lo cual también se encuentra acreditado en autos, provocando en los demandantes un daño moral de especial gravedad y persistencia”.

