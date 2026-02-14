Por vínculo con investigación a casinos ilegales: Seremi de La Araucanía advierte que designación de Jouannet abre “flanco” al futuro gobierno

El seremi de Seguridad de La Araucanía, Israel Campusano, afirmó que la designación del diputado Andrés Jouannet como próximo subsecretario de Seguridad “abrió un flanco” al gobierno de José Antonio Kast.

Aunque reconoció que Jouannet no está involucrado directamente en delitos, señaló que mantuvo relación con personas investigadas, por ejemplo a través de casinos ilegales de tragamonedas. “Hay que pensar muy bien qué es lo que se va a hacer con estas mafias”, reflexionó, según reportó Bio Bío Chile.

Opiniones divididas en la región

En La Araucanía, el dirigente mapuche Hugo Alcamán destacó la capacidad de Jouannet para entender el conflicto en la Macrozona Sur y diferenciar entre demandas legítimas y acciones de grupos armados.

Las críticas resurgieron tras oficializarse su nombre, luego de conocerse sus vínculos societarios con personas chinas y chilenas investigadas por la justicia. Jouannet permanece inubicable, pero su equipo de comunicaciones aseguró que se referirá a su situación en los próximos días.