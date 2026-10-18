Francia eleva a 2.000 los detenidos tras protestas marcadas por saqueos y ataques a edificios públicos

(EFE) — El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, informó este domingo que la cifra de detenidos por los episodios de violencia registrados durante las masivas protestas del sábado aumentó a 2.000 personas, en un balance que todavía permanece abierto. Las movilizaciones derivaron en distintos puntos del país en enfrentamientos, saqueos y ataques contra edificios públicos y establecimientos comerciales.

Junto con los arrestos, el titular de Interior cifró provisionalmente en 600 los policías, gendarmes y bomberos que resultaron heridos durante la jornada. Núñez atribuyó parte de los incidentes a “varios miles de individuos de ultraizquierda decididos a atacar nuestros edificios públicos y nuestras fuerzas del orden” y agregó que también participaron “delincuentes que vandalizaron y saquearon numerosos comercios en varias ciudades de Francia”.

Los daños materiales fueron calificados como “considerables” por el ministro, quien indicó que varios cientos de establecimientos resultaron afectados. La Federación del Comercio y de la Distribución estimó, por su parte, que 1.500 tiendas fueron vandalizadas y proyectó pérdidas por cientos de millones de euros.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, solicitó que las fiscalías pidan prisión provisional para las personas arrestadas y convocó para este domingo una célula interministerial de crisis destinada a abordar las consecuencias de los disturbios.

El presidente Emmanuel Macron también tiene previsto dirigirse al país a través de un discurso televisado. Durante el sábado, el mandatario sostuvo que los actos de violencia no tienen cabida en Francia, manifestó su respaldo a las fuerzas de seguridad y anunció castigos contra quienes participaron en destrozos y saqueos.

La convocatoria superó ampliamente las previsiones iniciales del Ministerio del Interior. Según el Gobierno, 550.000 personas salieron a las calles en todo el territorio francés, frente a una estimación previa de hasta 150.000 asistentes. Los organizadores, en tanto, situaron la participación por encima de las 800.000 personas. Solo en París, las autoridades calcularon una asistencia de 110.000 manifestantes.

En medio de las repercusiones políticas de la jornada, la líder ecologista Marine Tondelier pidió la dimisión de Núñez y afirmó que el ministro “está superado de forma manifiesta por la situación, de la que claramente subestimó la magnitud”.