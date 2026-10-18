Gobierno decreta emergencia climática preventiva entre Coquimbo y Biobío ante pronóstico de lluvias, vientos y tormentas eléctricas

El Gobierno decretó emergencia climática preventiva entre el 18 y el 23 de octubre, desde la Región de Coquimbo hasta el Biobío.
Esto, ante el pronóstico de lluvias intensas, fuertes vientos y posibles tormentas eléctricas que se registrarán durante esta semana.
Según detallaron desde el Ministerio del Interior, la medida “busca anticipar riesgos, fortalecer la coordinación de los equipos de emergencia y proteger a las personas”.
Como Gobierno decretamos emergencia preventiva entre el 18 y el 23 de octubre, desde la Región de Coquimbo hasta el Biobío, ante el pronóstico de lluvias intensas, fuertes vientos у posibles tormentas eléctricas. Esta medida busca anticipar riesgos, fortalecer la coordinación de los equipos de emergencia y proteger a las personas.
— Ministerio del Interior (@min_interior) October 18, 2026
El presidente José Antonio Kast señaló en su cuenta de X que “los informes técnicos de Senapred y las proyecciones meteorológicas nos llevan a actuar preventivamente ante la eventualidad que puedan generarse lluvias intensas, granizadas y eventuales remociones en masa esta semana”.
En esa línea, el decreto de emergencia climática “permitirá contar con recursos y un estado de alerta especial frente a esta posible emergencia”.
“Todos tenemos que colaborar: tomemos medidas de prevención, estemos atentos a los canales de comunicación de emergencia y planifiquemos nuestra reacción frente a estos eventos impredecibles. A cuidarse y a cuidar a los que más queremos”, sostuvo el mandatario.
Se declara Emergencia Climática Preventiva.
Los informes técnicos de Senapred y las proyecciones meteorólogas nos llevan a actuar preventivamente ante la eventualidad que puedan generarse lluvias intensas , granizadas y eventuales remociones en masa esta semana.
Por eso, he instruido al Ministro del Interior declarar emergencia climática entre los días 18 y 23 de Octubre desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Bio Bio, lo que permitirá contar con recursos y un estado de alerta especial frente a esta posible emergencia.
Todos tenemos que colaborar: tomemos medidas de prevención, estemos atentos a los canales de comunicación de emergencia y planifiquemos nuestra reacción frente estos eventos impredecibles.
A cuidarse y a cuidar a los que más queremos.
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 17, 2026
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