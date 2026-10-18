León XIV vuelve al ángelus tras su operación y anuncia un retorno gradual a sus actividades

(EFE) — El papa León XIV reapareció públicamente este domingo en el Vaticano, un día después de recibir el alta hospitalaria tras la intervención a la que fue sometido por un tumor canceroso en el pulmón derecho. Desde la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico, encabezó nuevamente el tradicional rezo del ángelus.

Ante miles de personas reunidas en la plaza de San Pedro, el pontífice de 71 años adelantó cómo continuará su agenda después de la operación. “Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones”, afirmó.

León XIV apareció al mediodía, sonriente y saludando a los asistentes, quienes lo recibieron con una ovación. “Queridos hermanos y hermanas, ¡buen domingo!”, expresó antes de iniciar la plegaria. Su intervención, incluida la reflexión posterior, se extendió por alrededor de ocho minutos y fue más breve de lo habitual.

Tras la oración, el papa agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días. “He sentido profundamente su apoyo. ¡Muchas gracias!”, manifestó. También reconoció especialmente la labor de los médicos, enfermeras y trabajadores del Policlínico Gemelli de Roma, donde permaneció hospitalizado hasta el sábado.

Al referirse a los días posteriores a la cirugía, Robert Prevost aseguró que “esta experiencia me ha acercado especialmente a quienes sufren enfermedades y dolencias”.

El pontífice había comunicado una semana antes, durante el mismo rezo del ángelus, que debía someterse a una operación luego de que le detectaran un nódulo pulmonar. La intervención se realizó dos días después y contempló la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, un tipo de cáncer.

Su recuperación evolucionó favorablemente durante los días siguientes. Al momento de abandonar el hospital, presentaba condiciones clínicas “absolutamente satisfactorias”, según explicó Stefano Margaritora, cirujano que realizó la intervención y director de la unidad de Cirugía Torácica del Gemelli.

La reaparición también generó expectación ante la posibilidad de que León XIV entregara antecedentes sobre su tratamiento o se refiriera al viaje a Argentina, Uruguay y Perú previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. Sin embargo, el papa no abordó ninguno de esos temas durante el ángelus.

Margaritora había señalado el sábado que, desde el punto de vista médico, el pontífice podría realizar la gira. “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar ese viaje”, afirmó. La visita contempla hasta 14 vuelos, más de 40 discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias y una visita a Cusco.