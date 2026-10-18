Los Cóndores M20 hacen historia: Chile vence a Bélgica y conquista el World Rugby Challenger Sub-20

La selección chilena juvenil de rugby consiguió su primer título en el World Rugby M20 Challenger Cup, luego de derrotar por 30-17 a Bélgica en el partido decisivo del certamen. El encuentro se disputó ante un gran marco de público en el Centro de Alto Rendimiento del Parque Mahuida, en Santiago.

El equipo dirigido por Eduardo Etcheto llegó a la definición después de completar una fase de grupos sin derrotas. Chile venció 83-19 a Hong Kong China, 50-9 a Rumania y 80-7 a Brasil, resultados que le permitieron terminar como líder del Grupo A. Bélgica, en tanto, también alcanzó la final invicta después de superar a Portugal, Canadá y Namibia.

La definición comenzó favorable para el conjunto europeo. Durante la primera acción del encuentro, Shortall bloqueó una patada y consiguió el primer try, adelantando rápidamente a Bélgica. La respuesta chilena llegó mediante Clemente Rodríguez, quien permitió igualar el marcador.

A partir de ese momento, Los Cóndores M20 comenzaron a tomar el control del partido. Rafael Silva consiguió dos tries y Santiago Wood también aportó una anotación antes del término de la primera mitad, permitiendo que el combinado nacional llegara al descanso con una ventaja de 27-10.

Durante el encuentro también se produjo la expulsión del capitán Marco Alvano, quien recibió tarjeta roja por un tackle bajo la rodilla de un rival. Pese a quedar con un jugador menos, Chile consiguió mantener la diferencia.

Bélgica aumentó la presión durante el segundo tiempo y mantuvo buena parte de la posesión, aunque la defensa chilena evitó que pudiera traducir ese dominio en anotaciones durante gran parte del complemento. Recién cuando restaban cerca de diez minutos, Samuel Meksoud logró un nuevo try para los europeos.

Chile sostuvo la ventaja durante el tramo final y terminó imponiéndose por 30-17, resultado que confirmó su campaña invicta y le permitió conseguir por primera vez el título de la competición juvenil.

Pese al campeonato obtenido, de acuerdo con ScrumRugby de ESPN, el resultado todavía no asegura la clasificación de Chile a la Copa del Mundo M20 de 2027.

La última jornada del torneo también dejó a Portugal en el tercer lugar, luego de vencer 67-13 a Rumania. Canadá superó 61-24 a Brasil en la definición por el quinto puesto, mientras Namibia derrotó 53-5 a Hong Kong China por el séptimo lugar.