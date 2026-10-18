Detienen a hombre de 42 años por muerte de su madre al interior de vivienda en Pudahuel

Detectives de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI detuvieron a un hombre de 42 años por su presunta responsabilidad en la muerte de su madre, una mujer de 72 años, registrada al interior de una vivienda en el sector de Ciudad de Los Valles, en Pudahuel.

“En horas de la noche, personal de la Brigada de Homicidios concurre hasta un sitio del suceso en Pudahuel por el hallazgo de un cadáver de una mujer de la tercera edad que presentaba lesiones atribuibles a terceras personas”, explicó el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

Los investigadores realizaron peritajes científico-técnicos, revisaron registros de cámaras de seguridad y entrevistaron a testigos y vecinos para determinar las circunstancias de la muerte y establecer la identidad de quien habría participado en la agresión.

A partir de esos antecedentes, la PDI identificó como presunto responsable al hijo de 42 años de la víctima, quien posteriormente fue localizado y detenido en flagrancia en la comuna de Santiago.

“Se logró finalmente identificar al autor, quien corresponde a su hijo, el cual fue detenido en flagrancia. La mujer fue agredida por un objeto contundente”, señaló Cáceres.

Según los antecedentes entregados, la mujer murió producto de la gravedad de las lesiones provocadas con el elemento contundente. El caso es investigado como parricidio.

Tras su detención, el imputado quedó a disposición del Ministerio Público y deberá enfrentar el correspondiente control de detención y posterior formalización.