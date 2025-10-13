Por tren detenido en la vía: Metro informa suspensión de servicio en 12 estaciones de la Línea 5

Para mitigar el impacto en el transporte, se informó que se han reforzado los servicios de buses en la zona sur de Santiago.

Metro de Santiago anunció este lunes que el servicio en la Línea 5 opera de forma parcial, luego de que un tren quedara detenido en la vía.

Según informó la empresa de transporte a través de sus redes sociales, actualmente la red solo está operativa entre las estaciones Plaza de Maipú y Baquedano.

El tramo comprendido entre Baquedano y Vicente Valdés se encuentra completamente suspendido, afectando un total de 12 estaciones cerradas:

Parque Bustamante

Santa Isabel

Irarrázaval

Ñuble

Rodrigo de Araya

Carlos Valdovinos

Camino Agrícola

San Joaquín

Pedrero

Mirador

Bellavista de La Florida

Vicente Valdés

Como consecuencia del incidente, también se suspendió la combinación entre Línea 5 y Línea 4 en la estación Vicente Valdés.

Además, la ruta expresa no está disponible en este momento en toda la Línea 5.

Para mitigar el impacto en el transporte, se informó que se han reforzado los servicios de buses en la zona sur de Santiago.

Las líneas 210, 210v, 210e y 213 están operando con mayor frecuencia para facilitar el desplazamiento de los pasajeros afectados.

Metro no ha informado aún un tiempo estimado de reposición del servicio completo. Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y considerar alternativas de transporte.