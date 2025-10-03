Por solo 47 votos de diferencia: Esta es la nacionalidad de los extranjeros que más votaron en las municipales de 2024 en Chile

Como sea, durante los últimos comicios, donde se renovaron a las autoridades municipales (alcaldes y concejales), el padrón auditado de extranjeros habilitados para ejercer su derecho a sufragio fue de 786.466.

Se viene un nuevo proceso eleccionario en Chile: La presidencial y la parlamentaria (diputados y senatoriales, en algunas regiones del país).

Ante ese escenario, uno de los temas que más estuvo en discusión durante la última semana en el Congreso fue la sanción a quienes no voten y el voto de extranjeros que residen en Chile.

Un tema que se terminó resolviendo aumentando de 5 a 10 años el periodo de residencia en nuestro país para que los foráneos puedan ser parte del proceso eleccionario, para futuras elecciones.

Como sea, durante los últimos comicios, donde se renovaron a las autoridades municipales (alcaldes y concejales), el padrón auditado de extranjeros habilitados para ejercer su derecho a sufragio fue de 786.466.

De ese total, – en 2024- los peruanos fueron los que más votantes autorizados tenían, con 191.383; le siguió Venezuela, quienes registraron un aumento considerable, pasando de 34.605 en 2022 a 174.851 en 2024; mientras que en el tercer lugar están los colombianos con 95.407.

La nacionalidad de quienes más votaron en las elecciones de 2024

Volviendo al tema central, los peruanos fueron los que más acudieron a las urnas con 130.947 (68,42 del padrón); seguidos por los venezolanos con 130.900 (74,86 del padrón); y los colombianos con 61.511 (64,47 del padrón).

Ahora, en Santiago, es donde más venezolanos habilitados para votar existen, con 46.164, seguido por Ñuñoa con 10.037; en el caso de los peruanos, estos se concentran en Santiago, Independencia, Recoleta e Iquique. Y en el caso de los colombianos, sus residentes con derecho a voto están en Antofagasta y Santiago.