¿Por qué siguen cambiando las probabilidades de que un asteroide choque con la Tierra?

El asteroide llamado 2024 YR4 ha captado una gran atención debido al posible impacto que podría generar. Revisa los últimos hallazgos en la siguiente nota.

(CNN)—Un asteroide descubierto recientemente, llamado 2024 YR4, es ahora el asteroide más peligroso jamás detectado. El martes, la NASA calculó que la roca espacial tenía un 3,1% de posibilidades de chocar con la Tierra en 2032, mientras que la evaluación de riesgo de la Agencia Espacial Europea se sitúa en el 2,8%.

La pequeña diferencia se debe al uso por parte de las dos agencias de diferentes herramientas para determinar la órbita del asteroide y modelar su impacto potencial. Pero ambos porcentajes superan la probabilidad de colisión del 2,7% que se asoció anteriormente con un asteroide descubierto en 2004 llamado Apophis, lo que convierte a 2024 YR4 en la roca espacial más importante detectada en las últimas dos décadas.

Sin embargo, otra actualización compartida por la NASA el miércoles mostró que 2024 YR4 tiene un 1,5% de posibilidades de colisionar con la Tierra en diciembre de 2032, según nuevas observaciones ahora que ha pasado la luna llena. Los astrónomos han anticipado que tales fluctuaciones son posibles a medida que recopilan más datos de observación.

Con un diámetro de 350 metros, Apophis se consideraba uno de los asteroides más peligrosos, con una probabilidad de impactar nuestro planeta de 4 sobre 10 en la Escala de Riesgo de Impacto de Turín, una herramienta para categorizar las posibles colisiones de objetos espaciales con la Tierra. La calificación significaba que el asteroide merecía la atención y el seguimiento de los astrónomos. Pero los científicos revisaron esa evaluación después de un análisis preciso de la órbita del asteroide en 2021.

Los científicos esperan tendencias de pronóstico similares con 2024 YR4, que actualmente se encuentra en un 3 en la Escala de Turín y se estima que tiene entre 40 y 90 metros de ancho, comparable a un edificio grande.

“Entre los asteroides de más de 30 metros de tamaño, 2024 YR4 ostenta ahora el récord de probabilidad de impacto más alta alcanzada y el mayor tiempo transcurrido con una probabilidad de impacto superior al 1%”, según la ESA.

“Es importante señalar que esta creciente probabilidad de impacto es un resultado esperado a medida que continuamos mejorando nuestro conocimiento de la órbita del asteroide… A medida que se realicen más observaciones del asteroide, la región de incertidumbre seguirá reduciéndose y la probabilidad de impacto puede seguir aumentando. Si llegamos a un punto en el que la Tierra ya no esté dentro de esta región, la probabilidad de impacto caerá rápidamente a 0”.

Los astrónomos utilizan una multitud de telescopios para observar la roca espacial y comprender su tamaño y órbita, lo que probablemente revelará menores probabilidades de una colisión en 2032 de lo que muestran los datos actuales.

Descartar el riesgo

La clasificación de Apophis de 4 fue el nivel más alto alcanzado jamás en la Escala de Turín, y actualmente no hay otros objetos conocidos por encima de cero aparte de 2024 YR4, dijo Richard Binzel, inventor de la escala. Binzel es profesor de ciencia planetaria, profesor adjunto de ingeniería aeroespacial y miembro de la facultad MacVicar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Binzel dijo que Apophis alcanzó un 4 porque era un objeto más grande capaz de causar daños regionales, mientras que 2024 YR4 es un 3 porque causaría daños locales.

Binzel presentó su concepto de escala en una conferencia de la ONU en 1995. Un grupo de trabajo de la Unión Astronómica Internacional lo adoptó en una reunión en Turín, Italia (de ahí el nombre de la escala) y lo publicó en 1999. Binzel dijo que creía que se necesitaba una escala para calcular los riesgos de los objetos cercanos a la Tierra, que se estaban volviendo cada vez más detectables gracias a los nuevos estudios de asteroides.

“Para muchos de estos objetos, las incertidumbres en sus órbitas preliminares darán como resultado cálculos que arrojarán probabilidades de colisión distintas de cero durante el próximo siglo”, compartió Binzel en su artículo de 1999. “Se propone un sistema de índice que coloca el peligro planteado por cualquier aproximación cercana dada en un contexto fácilmente comprensible que permite una comunicación simple y eficiente entre los astrónomos y el público”.

Según la Escala de Turín, la clasificación de 2024 YR4 de 3 significa que “los cálculos actuales dan un 1% o más de probabilidad de colisión capaz de causar destrucción localizada. Lo más probable es que nuevas observaciones telescópicas conduzcan a una reasignación al Nivel 0. La atención del público y de los funcionarios públicos es merecida si el encuentro está a menos de una década de distancia”.

Pero es perfectamente natural que las probabilidades de impacto “reboten un poco” antes de caer a cero, dijo Binzel.

Predecir el futuro

Parte de la incertidumbre radica en comprender la órbita de 2024 YR4 y qué tan cerca estará de la Tierra en el futuro, dijo. Los astrónomos están al comienzo de la medición de la órbita de cuatro años de la roca espacial alrededor del sol, lo que dificulta determinar dónde estará en años o décadas.

Si bien es probable que el asteroide pase sin causar daño cerca de la Tierra, como se espera que Apophis lo haga en 2029 (cuando se espera que varias naves espaciales lo estudien), es crucial que los astrónomos sigan observando y rastreando activamente el asteroide para recopilar más datos, y Binzel confirmó que están “en el trabajo”.

Binzel utilizó una analogía con la pasta como guiño a la escala italiana que creó y comparó la incertidumbre en torno a la ubicación futura del asteroide con un fideo fettuccine largo que se extiende a lo largo de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra.

“Resulta que la Tierra se encuentra debajo de ese fideo, y la fracción que ocupa la Tierra es la probabilidad de impacto”, dijo Binzel en un correo electrónico.

“Cuanto más datos sobre el asteroide, más se encoge el fideo. A medida que el fideo se encoge, pero aún incluye a la Tierra, puede hacer que la probabilidad calculada aumente. Finalmente, determinaremos la posición del asteroide con la de un solo grano. Lo más probable es que ese grano no esté sobre la Tierra. Podría estar incluso más lejos que la Luna”.

El asteroide fue descubierto después de pasar por la Tierra en diciembre y, después de abril, no será visible nuevamente hasta junio de 2028, cuando se espera que vuelva a pasar inofensivamente por nuestro planeta.

“En su punto más lejano, YR4 estará cerca de la órbita de Júpiter”, dijo Binzel. “El YR4 es un desafío porque es pequeño y se aleja. Los telescopios en la Tierra pueden rastrearlo durante unos meses más. Luego, llamaremos (al telescopio espacial James Webb) para que lo rastreen aún más lejos, si es necesario”.

Se espera que el Webb comience a observar el asteroide en marzo para ayudar a los astrónomos a determinar la órbita y el tamaño de la roca espacial.

“Si bien la certeza de que el YR4 de 2024 no toque la Tierra es el resultado que esperamos, no depende de nosotros. Depende de la naturaleza decidir”, afirmó Binzel. “De hecho, la naturaleza ya ha resuelto la cuestión. Simplemente, aún no sabemos la respuesta. Es por eso que nuestros esfuerzos de rastreo continúan”.