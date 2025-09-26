¿Por qué llueve en plena primavera en la Región Metropolitana? Esto explica la Dirección Meteorológica
Por CNN Chile
26.09.2025 / 15:43
Durante esta hora se desarrollan intensas precipitaciones en diversos puntos de la Región Metropolitana, también se prevén posibles tormentas eléctricas en la zona central. ¿Qué está ocurriendo? La DMC explicó en detalle el pronóstico del país.
¿Qué está pasando en la Región Metropolitana? Luego de días soleados en plena primavera, la RM enfrenta lluvias intensas. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica para este viernes 26 de septiembre debido a precipitaciones, viento, posible desarrollo de nubes tornádicas y tormentas eléctricas en la zona centro y sur del país.
Además, se esperan probables tormentas eléctricas y chubascos de aguanieve en la cordillera de la zona norte.
Pronóstico por zonas
Zona Norte
En el tramo costero entre las regiones de Arica-Parinacota y Atacama, se espera cielo despejado con vientos de 40 a 50 km/h.
El tramo interior entre Arica-Parinacota y Antofagasta presentará abundante nubosidad, al igual que el tramo cordillerano, donde se esperan chubascos de aguanieve, posibles tormentas eléctricas y viento de hasta 60 km/h.
En el interior de Atacama, se prevé cielo despejado, mientras que en la zona cordillerana habrá chubascos de nieve y aguanieve, tormentas eléctricas probables y viento de hasta 110 km/h.
Zona Central
Entre las regiones de Coquimbo y Biobío, se pronostica abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, que luego dará paso a nubosidad parcial.
Entre Valparaíso y O’Higgins, se estiman vientos de hasta 40 km/h.
Existe probabilidad de tormentas eléctricas en sectores de precordillera y cordillera entre Coquimbo y O’Higgins.
Zona Sur-Austral
Entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos, se espera abundante nubosidad, precipitaciones de variada intensidad, vientos de hasta 50 km/h y posibles tormentas eléctricas. Se destaca la probabilidad de nubes convectivas en la provincia de Malleco, Región de La Araucanía.
En la Región de Aysén, se pronostica cielo mayormente nublado, precipitaciones en el tramo costero y viento de hasta 60 km/h en la precordillera
Finalmente, la Región de Magallanes tendrá cielo parcialmente nublado con vientos de hasta 40 km/h, aunque en Puerto Williams se esperan chubascos durante toda la jornada.