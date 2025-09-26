¿Por qué llueve en plena primavera en la Región Metropolitana? Esto explica la Dirección Meteorológica

Durante esta hora se desarrollan intensas precipitaciones en diversos puntos de la Región Metropolitana, también se prevén posibles tormentas eléctricas en la zona central. ¿Qué está ocurriendo? La DMC explicó en detalle el pronóstico del país.

¿Qué está pasando en la Región Metropolitana? Luego de días soleados en plena primavera, la RM enfrenta lluvias intensas. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica para este viernes 26 de septiembre debido a precipitaciones, viento, posible desarrollo de nubes tornádicas y tormentas eléctricas en la zona centro y sur del país.

Además, se esperan probables tormentas eléctricas y chubascos de aguanieve en la cordillera de la zona norte.

#BuenViernes | Para hoy se pronostican #precipitaciones, viento, probable desarrollo de nubes tornádicas 🌪️ y tormentas eléctricas en zona centro y sur del país. Probable tormentas eléctricas y chubascos de aguanieve en cordillera de zona norte. Más en https://t.co/7XoTvzcByU pic.twitter.com/HCpDqwg4Ni — MeteoChile (@meteochile_dmc) September 26, 2025

Pronóstico por zonas

Zona Norte

En el tramo costero entre las regiones de Arica-Parinacota y Atacama, se espera cielo despejado con vientos de 40 a 50 km/h.

El tramo interior entre Arica-Parinacota y Antofagasta presentará abundante nubosidad, al igual que el tramo cordillerano, donde se esperan chubascos de aguanieve, posibles tormentas eléctricas y viento de hasta 60 km/h.

En el interior de Atacama, se prevé cielo despejado, mientras que en la zona cordillerana habrá chubascos de nieve y aguanieve, tormentas eléctricas probables y viento de hasta 110 km/h.

Zona Central

Entre las regiones de Coquimbo y Biobío, se pronostica abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, que luego dará paso a nubosidad parcial.

Entre Valparaíso y O’Higgins, se estiman vientos de hasta 40 km/h.

Existe probabilidad de tormentas eléctricas en sectores de precordillera y cordillera entre Coquimbo y O’Higgins.

Zona Sur-Austral

Entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos, se espera abundante nubosidad, precipitaciones de variada intensidad, vientos de hasta 50 km/h y posibles tormentas eléctricas. Se destaca la probabilidad de nubes convectivas en la provincia de Malleco, Región de La Araucanía.

En la Región de Aysén, se pronostica cielo mayormente nublado, precipitaciones en el tramo costero y viento de hasta 60 km/h en la precordillera

Finalmente, la Región de Magallanes tendrá cielo parcialmente nublado con vientos de hasta 40 km/h, aunque en Puerto Williams se esperan chubascos durante toda la jornada.

#Aviso A381/2025: [26/sep 13:31] Viento Normal a Moderado en zonas de la región de Magallanes https://t.co/Z5iBpknH2b pic.twitter.com/8ZK1xW9fXE — MeteoChile (@meteochile_dmc) September 26, 2025