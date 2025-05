¿Por qué las personas nacidas entre 1971 y 1981 deben vacunarse contra el sarampión?

Desde el Minsal instaron a la población que nació entre los años 1971 y 1981 a que se acerque a los vacunatorios. Expertas analizan las razones tras esta decisión.

El Ministerio de Salud (Minsal) se encuentra reforzando el plan de acción para el control del sarampión en diversos grupos de la población.

En Chile no hay casos autóctonos de sarampión desde 1993. Sin embargo, dada la presencia de brotes en varios países de América, es que sigue el riesgo de importación de casos.

El jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, recalcó que “el programa de inmunizaciones contempla la vacunación contra el sarampión para todos los niños y niñas que tengan 12 meses y un refuerzo de esta misma vacunación a los 36 meses”.

“También estamos implementando un proceso de puesta al día para los escolares en primero y segundo básico que no tengan completo su esquema vacunación”, agregó el funcionario, detallando otro grupo que deberá reforzar la vacunación: los nacidos entre 1971 y 1981.

Vilches recalcó que el Minsal está haciendo un llamado a que la población que nació entre 1971 y 1981 se acerque a los vacunatorios, ya que esto permitirá verificar su estado vacunal contra el sarampión, y en caso de no estar completo, completar dicha vacunación.

¿Por qué los nacidos entre 1971 y 1981 deben vacunarse?

La doctora Vivian Luchsinger, académica del Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, explicó que entre 1971 y 1981 no todos los niños fueron vacunados con el esquema completo y por ello el refuerzo “está especialmente pensado para los adultos que puede no tengan la segunda dosis”.

Olivia Horna, académica del programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la UCh, añadió que “en ese período, Chile tuvo un problema con la calidad de algunos lotes de vacunas, específicamente contra el sarampión. Por lo que, si estas personas fueron vacunadas con esos lotes, no han sido completamente protegidas”.

Luchsinger recomendó a las personas de dicha edad que no recuerdan haber sido inoculadas —o no con una o dos dosis— que revisen su carné de vacunación o acudan al vacunatorio para que le revisen el RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones) y, si no cuenta con esta vacunación total o parcial, que reciban los refuerzos correspondientes.

En esta línea, la especialista aclaró que la revacunación no representa riesgos. “Aun si fue vacunado en su infancia, hacerlo nuevamente no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios; por el contrario, se refuerza la inmunidad y se mantienen altos los niveles de anticuerpos, por lo que sería bueno”, sostuvo.

¿Qué es el sarampión?