Por persona en la vía: Metro de Santiago informa el cierre de 4 estaciones de la Línea 1

Por CNN Chile

17.11.2025 / 07:23

El tramo está afectado de forma parcial desde las 06:58 de la madrugada.

Metro de Santiago informó que Línea 1 está funcionando de manera parcial debido a la presencia de una persona en la vía.

Desde las 06:58 horas, el servicio no se encuentra disponible entre las estaciones La Moneda y Universidad Católica.

“Por persona en la vía, las siguientes estaciones se encuentran sin servicio”, escribió la empresa en sus redes sociales ❌La Moneda, ❌U. De Chile, ❌Santa Lucia
y ❌U. Católica.

