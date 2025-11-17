Por persona en la vía: Metro de Santiago informa el cierre de 4 estaciones de la Línea 1

El tramo está afectado de forma parcial desde las 06:58 de la madrugada.

Metro de Santiago informó que Línea 1 está funcionando de manera parcial debido a la presencia de una persona en la vía.

Desde las 06:58 horas, el servicio no se encuentra disponible entre las estaciones La Moneda y Universidad Católica.

“Por persona en la vía, las siguientes estaciones se encuentran sin servicio”, escribió la empresa en sus redes sociales ❌La Moneda, ❌U. De Chile, ❌Santa Lucia

y ❌U. Católica.