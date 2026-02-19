Por paro general: Aeropuerto de Santiago anuncia cancelación de diversos vuelos hacia Argentina

La huelga general se realizará este jueves en el país trasandino en protesta contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Este jueves, desde el Aeropuerto de Santiago anunciaron la suspensión de diversos vuelos con destino a Argentina debido al paro general.

“Por el paro general en Argentina, informamos que diversos vuelos hacia ese país desde el Aeropuerto Santiago de Chile están suspendidos“, señalaron en un comunicado.

Recalcaron que algunos vuelos “podrían verse afectados” y recomendaron a los pasajeros “verificar el estado de su vuelo directamente con su aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto”.

Ya este miércoles las aerolíneas comenzaron a anunciar cancelaciones a raíz de la huelga general que se realizará este jueves en el país en protesta contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) son protagonistas de la convocatoria que comenzó durante la madrugada. Se trata de la cuarta huelga general desde que Milei asumió la presidencia.