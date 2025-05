Por malas condiciones del aire: Declaran alerta ambiental preventiva para la Región Metropolitana

Entre otros aspectos, la medida implica la prohibición de encender calefactores a leña.

Debido a las malas condiciones atmosféricas en la cuenca de Santiago, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana -por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente RM- declaró alerta ambiental preventiva para la RM durante este domingo 11 de mayo.

Esto, con el objetivo de poder resguardar la salud de la población.

Ayer sábado, las estaciones de Pudahuel y Cerro Navia alcanzaron niveles de “regular”, mientras que el resto de estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente estuvieron en el rango de “bueno”.

En la jornada también se registró una mínima de 4,9° C en Pudahuel y una máxima de 28,8° C en Quinta Normal. Este domingo, en tanto, se prevé “circulación ciclónica en superficie y aproximación de vaguada en altura, existiendo probabilidad de advección costera hacia el centro de la cuenca de la RM. Se esperan temperaturas entre 8° C y 21° C”, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

¿Cuáles son las medidas?

Las autoridades hicieron un llamado a la población capitalina a respetar las medidas que implica la alerta, es decir, la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets).

La medida es fiscalizada por la Seremi de Salud RM junto a municipios y Carabineros.

Para denuncias de uso de calefactores a leña, se puede llamar al 600 360 7777.

En cuanto a la restricción vehicular, esta no rige en domingo por ser fin de semana.

En tanto, las quemas agrícolas están prohibidas en toda la Región Metropolitana, entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.

El delegado presidencial, Gonzalo Durán, dijo que con la declaración de la alerta se aplica un “carácter preventivo para no alcanzar niveles altos de contaminación en la cuenca. Mantendremos informada a la población de la evolución de Calidad del Aire durante la jornada matutina del domingo”.