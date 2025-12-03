Por brote de peste: Chile suspende la importación de productos porcinos desde toda España

El país ya mantenía cerradas las fronteras a la entrada de tripas del porcino, pero ahora se amplió ese veto a manteca de cerdo y a carne de porcino refrigerada o congelada.

(EFE) – Chile suspendió la importación de productos de origen porcino desde toda España hasta que se reconozca oficialmente la regionalización —el brote de peste porcina africana en España solo afecta a la provincia de Barcelona—, según la última nota informativa del Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El país ya mantenía cerradas las fronteras a la entrada de tripas del porcino, pero ahora amplía ese veto a manteca de cerdo y a carne de porcino refrigerada o congelada, según la nota.

Chile compra a España productos del cerdo por valor de cerca de 20 millones de euros anuales, según los datos consultados por EFE de Comercio Exterior.

Por otro lado, esta nota informativa contiene ya la actualización anunciada ayer por el ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre el hecho de que Reino Unido acepta la regionalización en los mismos términos que la Unión Europea, es decir, solo prohíbe la entrada de producto que proceda del radio de 20 kilómetros establecido en torno a los focos de Peste Porcina Africana (PPA) registrados en Cataluña (noreste).

Reino Unido compra cada año a España productos derivados del cerdo por valor de 215 millones de euros, fundamentalmente de carne.

El Ministerio de Agricultura español confirmó el pasado viernes día 28 de noviembre los dos primeros casos de peste porcina africana en el país desde noviembre de 1994, una enfermedad que llevaba 31 años erradicada en España, lo que ha provocado una etapa de incertidumbre para su millonario negocio exportador.

Las ventas al exterior del sector porcino español alcanzaron en 2024 los 8.783 millones de euros, de los que unos 5.100 millones de euros se generaron en los mercados de la UE —que se mantienen abiertos con normalidad, excepto para los productos de las explotaciones localizadas en la zona afectada— y casi 3.700 millones de euros correspondieron a mercados extracomunitarios, según datos del Ministerio de Agricultura.