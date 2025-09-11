Por amenazas: Mirosevic denunciará al Pastor Soto, luego de que este pusieran su foto junto a un ataúd frente al Congreso

La imagen fue compartida por el legislador en sus redes sociales, donde expresó su preocupación por lo que considera una amenaza directa.

Una nueva controversia se desató luego de que el diputado liberal Vlado Mirosevic anunciara este jueves que acudirá a la Policía de Investigaciones (PDI) para presentar una denuncia formal por amenazas en su contra, dirigidas por el autodenominado “Pastor” Javier Soto.

El hecho que detonó la reacción del parlamentario ocurrió esta semana, cuando Soto instaló un ataúd junto a una fotografía de Mirosevic en uno de los accesos al Congreso.

“No es posible que por impulsar la ley de eutanasia aparezca un ataúd con tu imagen frente al Congreso. ¿Hasta cuándo?”, escribió Mirosevic, quien además señaló que esta no es la primera vez que es objeto de actos intimidatorios por parte del conocido activista religioso.

“Hoy nuevamente presentaré en PDI una denuncia contra el pastor Soto. Ya son varias las ocasiones donde me amenaza”, agregó.

El diputado ha sido uno de los principales impulsores del proyecto de ley de eutanasia, que esta semana logró un importante avance legislativo tras ser aprobada la idea de legislar en la Comisión de Salud del Senado.