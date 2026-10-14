“Poquito pan para hoy y hambre para mañana”: Exministra Tohá cuestiona rebaja del TAG anunciada por el Gobierno

La exministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó el anuncio del Gobierno acerca de la rebaja de un 25% de la tarifa del TAG en la Autopista Central, a cambio de ampliar el plazo de licitación de la carretera.

En conversación con T13, la extitular del Interior sostuvo que se les dará un alivio a las familias, pero se estaría retrasando una licitación con una concesionaria, por lo que solo sería un alivio para este momento.

“Tú das un alivio ahora en lo inmediato, pero postergas que se va a hacer la nueva licitación, que va a bajar sustantivamente las tarifas que se pagan. Se posterga ese momento para traer un mini alivio ahora, es una pequeña baja”, agregó.

Al preguntarle si esta medida podría haber sido tomada ante una mala evaluación del Gobierno en las encuestas, la exministra apuntó a que “el presidente Boric pasó por momentos difíciles de evaluación ciudadana, pero nunca flexibilizó ni relativizó su compromiso de no hacer más retiros. Nunca estuvo dispuesto a hacer estas operaciones con el TAG, que en el fondo es poquito pan para hoy y hambre para mañana”.

Tohá comentó que estas medidas no son buenas. Incluso, apuntó a la iniciativa de un nuevo retiro de fondos de pensiones, esperando que el Gobierno ni sus legisladores la apoyen.

“Estas medidas son populistas, la postura frente a los retiros, supongo que el gobierno no las va a avalar y espero que sus parlamentarios tampoco”, comentó.

Tras ello, señaló que “espero que como país no creamos que esa es la manera de resolver nuestros problemas porque si hacemos eso nos vamos a ir empobreciendo, vamos a ir siendo cada vez menos serios, vamos a tener cada vez menos reservas para enfrentar los desafíos del futuro y vamos a ir deteriorando la ya mermada confianza ciudadana, que lo que tenemos que hacer es reconquistarla y para eso hay que ser serios, sinceros, hay que trabajar duro, ponerse de acuerdo y ser solidarios”.