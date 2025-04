Pone a los niños “como rehenes”: Gobierno da ultimátum a docentes en paro en Magallanes para retomar labores este 7 de abril

La movilización ha sido impulsada principalmente por la exigencia de mejoras salariales hacia los docentes, quienes reclaman una brecha salarial injusta tras el traspaso de los colegios de la municipalidad de Punta Arenas al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) a principios del año pasado.

La crisis que atraviesa la educación pública en la Región de Magallanes ha llegado a un punto crítico, luego de que este viernes el Gobierno emitiera un ultimátum a los docentes que se encuentran en paro desde hace varias semanas.

Cabe recordar que desde el 5 de marzo, más de 14 mil estudiantes de la Región de Magallanes no han podido iniciar el año escolar de manera normal debido a la paralización.

Esta movilización ha sido impulsada principalmente por la exigencia de mejoras salariales hacia los docentes, quienes reclaman una brecha salarial injusta tras el traspaso de los colegios de la municipalidad de Punta Arenas al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) a principios del año pasado.

A diferencia de los asistentes de la educación, que lograron negociar mejoras salariales antes del traspaso, los profesores no obtuvieron ningún ajuste en su sueldo, lo que ha generado un descontento generalizado.

¿Qué pasó?

No obstante, recientemente el SLEP ordenó que todos los establecimientos bajo su dependencia reanuden las clases este lunes 7 de abril, una medida que ha sido calificada como un “chantaje humillante” por los profesores movilizados, quienes reclaman una equiparación salarial con otros profesionales del área.

La presidenta del Colegio de Profesores de Magallanes, Alicia Aguilante, expresó su decepción con el Gobierno y el Ministerio de Educación, señalando que la administración actual no ha cumplido con las expectativas que muchos habían depositado en ella“.

Aguilante consideró que la postura del Gobierno es intimidatoria y agregó que los profesores luchan por demandas “justas y legales”, advirtiendo que la amenaza de no recibir su salario si no regresan al aula el lunes es completamente injusta.

“Es humillante, realmente intimida a los profesores, que estamos luchando por algo que nos corresponde por derecho. Nos siguen amenazando con que si no volvemos el lunes, no habrá sueldo”, indicó la gremialista, según recogió Radio Biobío.

Respuesta del Gobierno a estos dichos

En respuesta, el gobierno ha rechazado la posibilidad de aumentar los sueldos de los docentes, citando el déficit financiero que enfrenta el SLEP de Magallanes.

En ese contexto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha endurecido su postura, asegurando que el “ultimátum no constituye un chantaje”, sino una medida necesaria para evitar que los estudiantes sigan siendo afectados por la prolongada paralización de clases.

“La realidad es que los tiempos no son infinitos y no podemos aceptar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes“, señaló el secretario de Estado, quien también criticó a los movilizados, sugiriendo que la huelga está poniendo a los niños “como rehenes” en una disputa que, según él, no tiene solución debido a la falta de recursos.

A este panorama se suma la situación del director suspendido, Mario García, quien enfrenta un sumario administrativo por su manejo del conflicto.

A pesar de la presión del gobierno, la mayoría de los docentes en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales sigue en paro y ha confirmado que no regresará a clases este lunes, lo que augura que el conflicto podría intensificarse aún más en los próximos días.