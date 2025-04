“Pollo” Valdivia anuncia su candidatura al Congreso por cupo DC: Lo motivó el cáncer que afectó a Claudia Conserva

El comunicador competirá en el distrito 8 que contempla las comunas de Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú.

Juan Carlos Valdivia, también conocido como “Pollo” Valdivia, anunció que se presentará como candidato a diputado de cara a las elecciones de noviembre.

En entrevista con Revista Sábado, el comunicador y animador detalló que postulará en el cupo DC que deja el presidente de dicha colectividad, Alberto Undurraga en el distrito 8, que contempla las comunas de Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú.

Sobre su candidatura, sostuvo que “me siento capaz de buscar acuerdos, unir voluntades, trabajar en equipo. Aceptar la diversidad como una virtud, no como un defecto. Tengo ideas de izquierda, pero también de derecha en términos económicos. ¿Por qué hay que calificarse de tal lado o tal otro? Si la idea es buena, no me importa de dónde venga“.

“No he militado políticamente jamás. No suscribo a partidos políticos, pero la ley o la manera en que están estructuradas las elecciones muestra que si no vas en un pacto a una lista, las posibilidades son cero”, recalca.

¿Cómo surgió esta idea? Valdivia asegura que todo partió en 2022, cuando a su señora, Claudia Conserva, se le diagnosticó cáncer de mama.

“En esa época quisimos proponer un proyecto de ley para que existiera la obligatoriedad de tener seguros de vida, lo que es muy últil frente a una enfermedad catastrófica, Por suerte teníamos un seguro que había tomado yo, llevaba 10 años pagando, y esa fue la diferencia de tener una cobertura para ella y que no nos empobreciera”, relata.

Por lo mismo, sostiene que “ahí dije que debería correr por cuenta del empleador, que hay exámenes prohibitivos, que pueden salvar vidas, pero nada. Entonces pensé: ‘¿Sabes qué más? Hay que ir para allá. Hay que entrar'”.

Consultado sobre por qué un cupo DC y no de otra colectividad, aseguró que “no había otro cupo y no me gusta hacer política de ficción. En todo caso, yo soy independiente y no voy a ponerme a militar a estas alturas. Lo que sí te puedo decir es que me interesa fortalecer el centro, que no sé si es la DC. Si algo nos está estancando, es que todo es extremo, y el mundo es un poco reflejo de eso”

“Pero la sensatez está en el centro. La demostración es que, con el voto obligatorio, en Chile se rechazaron ambas propuestas constitucionales. Yo rechacé las dos”, sentenció.