“La política se volvió un ring”: Matthei pide parar peleas políticas en Semana Santa tras polémicos dichos sobre la dictadura

La candidata presidencial de Chile Vamos llamó a enfocarse en la unidad del país, mientras persisten las críticas por haber calificado como “inevitables” algunas muertes durante el régimen militar.

En medio de la controversia generada por sus recientes declaraciones sobre la dictadura militar, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, hizo un llamado este sábado a reducir las tensiones políticas y “bajar el volumen” del debate durante el fin de semana largo de Semana Santa.

“La política se volvió un ring y Chile… un país agotado”, escribió la exalcaldesa de Providencia en un mensaje publicado en su cuenta de X, instando a “parar” las peleas y enfocarse en lo que considera verdaderamente importante: reconstruir la confianza y la unidad nacional.

“Nos estamos perdiendo en la pelea. Este fin de semana santo quiero invitarte a parar, a mirar hacia adentro”, agregó la aspirante a La Moneda, en lo que parece ser un intento por descomprimir el ambiente político tras días de intensas críticas.

Asimismo, agregó: “Tenemos que volver a hablar de lo que de verdad importa: cómo volvemos a confiar, a caminar sin miedo, a crecer, a soñar con un futuro mejor y a ser un país unido”.

Declaraciones que encendieron el debate

Matthei ha estado en el centro de la polémica desde el pasado miércoles, cuando en una entrevista con Radio Agricultura calificó como “inevitables” algunas de las muertes ocurridas durante los primeros años del régimen militar que encabezó Augusto Pinochet. “En el 73, 74, era bien inevitable que hubiera muertos porque estábamos en una guerra civil”, afirmó, aunque matizó que “ya en el 78 y el 82 y siguen ocurriendo… ahí ya no”.

Sus dichos provocaron reacciones transversales, tanto desde la izquierda como desde sectores de la propia derecha.

Consultada sobre esto, la aspirante a la Presidencia aseguró que “yo no me he alejado totalmente” de lo ocurrido en dictadura y defendió el rol de su padre, Fernando Matthei, excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, afirmando que no tuvo responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos.