PNL anuncia que no integrará Gobierno de Kast: “Podemos ser mejor aporte desde una posición de independencia”

El Partido Nacional Libertario informó este miércoles que no integrará el equipo del Presidente electo José Antonio Kast, luego de evaluar las conversaciones sostenidas en los últimos días.

Según el partido, el diseño político del próximo gobierno “los aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática”.

A través de un comunicado, la colectividad señaló que pueden “aportar de manera más efectiva desde una posición de responsabilidad e independencia”, enfatizando su compromiso con “los intereses superiores de la Patria” y la defensa de los valores consagrados en su declaración de principios.

El partido destacó que continuará colaborando con el próximo gobierno en la medida que lo considere adecuado, asegurando que su objetivo es contribuir a “una buena gestión” en beneficio del país.

Finalmente, reconocieron la autonomía del Presidente electo para conformar su gabinete y le desearon éxito tanto a él como a su equipo, subrayando que “de ello depende el futuro de Chile”.