“PLEASE HELP”: El grito de ayuda en Facebook que activó el operativo de rescate a raíz de la tragedia en Torres del Paine

El hecho motivó el despliegue de personal de Conaf, del Ejército y de Carabineros, para dar con el resto de desaparecidos en medio de adversas condiciones climáticas.

Durante las últimas horas, se ha desplegado un operativo por la tragedia en Torres del Paine, en la que se ha reportado el fallecimiento de dos turistas mexicanos, mientras que otros siete siguen siendo buscados.

Según la información entregada por Conaf, el extravío se produjo cerca del sector de Los Perros, y la situación ocurrió luego de una tormenta de nieve que afectó al lugar de forma repentina.

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza gestionó el despliegue de alta montaña de Conaf, junto a funcionarios del Ejército y Carabineros. La delegación detalló que existían “complicadas condiciones climáticas“.

La advertencia por la tragedia se dio a conocer a través de Facebook, en el grupo Parque Nacional Torres del Paine. En un mensaje titulado “PLEASE HELP“.

En esta, se informaba que el grupo se encontraba en el campamento Los Perros y que “hay gente que escaló el John Gardner esta mañana y el tiempo empeoró drásticamente. Hay demasiada nieve y algunas personas estan atoradas en el paso”.

Además, señalan que hubo “vientos muy fuertes, superiores a 193 km/h. Salieron a las 6 de la mañana”.

Del mismo modo, se hizo un llamado a que “necesitamos ayuda urgente; tanto los escaladores como los rescatistas corren peligro de muerte debido a la situación actual. Hemos enviado todos los que hemos podido a la montaña, pero aún necesitamos más ayuda. Es muy difícil obtener información sobre los servicios de rescate aquí. Por favor, contáctame immediamente si pueden ayudar”.