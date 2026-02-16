Playas para perros en Chile: No hay ley nacional pero cada comuna regula el acceso con multas de hasta $200.000

En Chile no existe una ley nacional que prohíba el ingreso de perros a las playas, pero cada municipio puede restringirlo mediante ordenanzas locales, especialmente en verano. Por eso, antes de viajar con una mascota, es clave consultar la normativa vigente en la comuna de destino.

En Zapallar, por ejemplo, playas como Cachagua o La Laguna prohíben el acceso de perros y contemplan multas que superan los $200.000, incluso si van con correa.

Responsabilidad y cuidado del ecosistema

La Ley de Tenencia Responsable exige mantener a los animales bajo control y recoger sus desechos. El veterinario Diego Pincheira, de Zoetis, recomienda “llevar bajo supervisión, con arnés y correa” para no dañar la fauna nativa, además de mantener vacunas y desparasitaciones al día.

Para mascotas que se marean, sugiere usar antieméticos como Cerenia. Una excepción clave: los perros de asistencia no son mascotas sino ayudas técnicas (Ley 20.422), por lo que tienen acceso garantizado a playas y espacios públicos, sin restricciones ni cobros.