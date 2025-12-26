Nueva variante de influenza H3N2 en la región: Salud prepara vacuna y medidas preventivas en Chile

La ministra de Salud explicó en la Comisión de Salud de la Cámara que Chile ya prepara su campaña de vacunación y medidas preventivas ante el subclado K del virus H3N2, detectado en más de 30 países y presente en Perú.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, entregó detalles del plan que prepara el país ante la eventual llegada del subclado K del virus de la influenza H3N2, variante que ya se encuentra circulando en Perú y que aún no ha sido detectada en territorio nacional, según el Instituto de Salud Pública (ISP).

La exposición se realizó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la secretaria de Estado compareció junto a la doctora Ester Aylwin, jefa de la División de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud.

¿Qué es el subclado K del H3N2?

Durante su intervención, Aguilera explicó que el virus de la influenza es un patógeno que circula durante todo el año, aunque genera brotes estacionales principalmente en otoño y primavera, especialmente en zonas de clima templado.

“Dentro de lo que está sucediendo a nivel del hemisferio norte, y que ya se está extendiendo al sur, es el surgimiento de un nuevo subclado, que en el fondo es un nuevo subtipo del H3N2”, señaló la ministra.

Según detalló, el subclado K presenta una variación antigénica que puede afectar la transmisibilidad y la evasión de la respuesta inmune. “Produce evasión de la respuesta inmune y, por lo tanto, un brote más grande, no necesariamente con cuadros más graves, pero sí de mayor magnitud”, indicó.

La autoridad precisó que esta variante ha sido detectada en más de 34 países y que, en Europa, se ha asociado a brotes tempranos que han generado presión sobre los sistemas de salud, particularmente en personas mayores.

Vacuna y grupos de riesgo

Aguilera destacó que la vacuna utilizada en el hemisferio norte no calza completamente con el subclado K, aunque mantiene efectividad. Sin embargo, indicó que la vacuna que se aplicará en el hemisferio sur incluye una cepa H3N2 de Singapur, que sí presenta un mejor calce frente a esta variante.

“Vamos a tener un mejor calce nosotros acá que el hemisferio norte”, afirmó.

En cuanto a los grupos de mayor riesgo frente a la influenza H3N2, la ministra enumeró a los adultos mayores de 65 años, niños menores de dos años, mujeres embarazadas y en postparto, personas con enfermedades crónicas, hepáticas o pulmonares, personas inmunodeprimidas y personas con obesidad.

Plan de acción y medidas preventivas

Respecto del plan de acción, Aguilera señaló que el país ya se está preparando para enfrentar la llegada del subclado K. En ese contexto, anunció que la campaña de vacunación comenzará a más tardar el 1 de marzo de 2026.

“Si logramos que la vacuna sea liberada antes, vamos a empezar una semana antes”, indicó, agregando que la inmunidad se alcanza algunas semanas después de la inoculación.

Además, explicó que se están ajustando los planes asistenciales para enfrentar una eventual sobrecarga en los servicios de salud, como ocurre cada año durante la Campaña de Invierno.

“Estamos haciendo una alerta sanitaria preventiva para que los recursos estén disponibles y se puedan movilizar rápidamente. Esto permitirá que el gobierno entrante tenga la campaña y la vacunación ya lanzadas”, sostuvo.

La ministra también informó que se ha reforzado la vigilancia integrada de virus respiratorios, la disponibilidad de antivirales para personas de riesgo y el acceso oportuno a diagnóstico.

Finalmente, adelantó que en la alerta sanitaria se instruirá el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia desde marzo, medida que podría adelantarse dependiendo de la evolución epidemiológica.

Hasta ahora, el Instituto de Salud Pública no ha detectado la presencia del subclado K en Chile.