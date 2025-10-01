País recoleta

Plan de Recuperación del Barrio Patronato: Claves de la iniciativa para revitalizar el histórico sector comercial

01.10.2025 / 22:14

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, señaló que el Plan de Recuperación del Barrio Patronato forma parte de una serie de proyectos que se implementarán con el apoyo del gobierno regional y de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El Plan de Recuperación del histórico Barrio Patronato comenzó a implementarse este miércoles. La iniciativa tiene como objetivo revitalizar el sector, fortalecer su actividad comercial y reforzar la seguridad mediante el ordenamiento del espacio público.

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, señaló que esto forma parte de una serie de proyectos que se desarrollarán con el apoyo del gobierno regional y de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

“Los barrios comerciales en general están deprimidos. Estamos en una situación económica compleja, saliendo de esta pospandemia, y todas estas iniciativas buscan principalmente darle un impulso”, destacó.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, complementó que se ha realizado un trabajo coordinado para la recuperación de espacios con el fin de prevenir la ocurrencia de delitos.

“En este caso, la municipalidad también ha invertido bajo distintas fuentes de financiamiento, una de ellas a través del Sistema Nacional de Seguridad Municipal”, describió.

El general Álex Bahamondes, carabinero jefe de la Zona Oeste de Santiago, detalló que en esta cuadrícula se han efectuado más de 450 controles, tanto de identidad como vehiculares, y que se continuarán realizando patrullajes.

La visión de los locatarios

El presidente de la Corporación de Desarrollo Patronato, Shadi Shawan, reconoció que el barrio ha vivido distintos cambios a lo largo del tiempo, pero destacó que buscan una revitalización que involucre a todos quienes quieran aportar a este histórico sector.

“Si bien ha habido cierres de negocios, eso es normal dentro de un barrio”, dijo.

Ives Álvarez, de La Choza Restaurante, destacó: “Estamos tratando, todos en conjunto, de ayudar a reflotar el barrio y unir fuerzas para que el Barrio Patronato vuelva a ser lo que era hace un tiempo atrás”.

