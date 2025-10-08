Plan de acción 2025-2026 para el combate de incendios forestales tendrá presupuesto de más de $160 mil millones

El pilar fundamental del plan apunta al fortalecimiento significativo del financiamiento destinado a mejorar las condiciones del país para enfrentar la temporada de incendios forestales.

Este lunes, el presidente Gabriel Boric encabezó el lanzamiento del Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales.

Esta iniciativa implica un “histórico aumento de recursos y nuevas herramientas tecnológicas para enfrentar la próxima temporada”, señalaron desde el Gobierno, añadiendo que “se trata de la estrategia más robusta hasta la fecha, con un presupuesto que se ha duplicado durante la actual administración para fortalecer tanto la prevención como el combate directo del fuego“.

Plan para el combate de incendios forestales

Para esta temporada, el presupuesto asciende a $160.803 millones, cifra que representa un incremento de 113% en comparación con los $75 mil millones que se destinaron a la temporada 2021-2022.

El Ejecutivo indicó que el aumento del presupuesto se refleja en los recursos que se desplegarán a nivel país:

Se proyectan 319 brigadas de combate y prevención, lo que significa un aumento del 27% en comparación con la temporada 2021-2022

Se desplegarán 77 aeronaves de combate de diversa capacidad, un 24% más que las 62 disponibles en 2021-2022.

El personal a nivel nacional aumentará en un 48% durante el mismo período

Los recursos destinados a la campaña de prevención han crecido en un 40%

El Plan de Acción también incorpora un Sistema Tecnológico Integral de Prevención y Combate de Incendios Forestales, el cual fue diseñado por profesionales chilenos para adaptarse a la realidad nacional.

En dicho sistema hay algunas herramientas clave:

El Botón Rojo, una herramienta de pronóstico que permite identificar con antelación los territorios con mayor probabilidad de propagación de siniestros.

Esto facilitará la orientación de las acciones de prevención y la planificación de respuestas ante escenarios complejos.

También está el Golpe Único, considerada como “una de las estrategias más efectivas de un sistema moderno, permite una respuesta temprana, rápida y contundente para contener el fuego en su etapa inicial, cuando es más manejable”.