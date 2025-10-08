Plan de acción 2025-2026 para el combate de incendios forestales tendrá presupuesto de más de $160 mil millones

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
El pilar fundamental del plan apunta al fortalecimiento significativo del financiamiento destinado a mejorar las condiciones del país para enfrentar la temporada de incendios forestales.
Este lunes, el presidente Gabriel Boric encabezó el lanzamiento del Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales.
Esta iniciativa implica un “histórico aumento de recursos y nuevas herramientas tecnológicas para enfrentar la próxima temporada”, señalaron desde el Gobierno, añadiendo que “se trata de la estrategia más robusta hasta la fecha, con un presupuesto que se ha duplicado durante la actual administración para fortalecer tanto la prevención como el combate directo del fuego“.
Para esta temporada, el presupuesto asciende a $160.803 millones, cifra que representa un incremento de 113% en comparación con los $75 mil millones que se destinaron a la temporada 2021-2022.
El Ejecutivo indicó que el aumento del presupuesto se refleja en los recursos que se desplegarán a nivel país:
El Plan de Acción también incorpora un Sistema Tecnológico Integral de Prevención y Combate de Incendios Forestales, el cual fue diseñado por profesionales chilenos para adaptarse a la realidad nacional.
En dicho sistema hay algunas herramientas clave:
El Botón Rojo, una herramienta de pronóstico que permite identificar con antelación los territorios con mayor probabilidad de propagación de siniestros.
Esto facilitará la orientación de las acciones de prevención y la planificación de respuestas ante escenarios complejos.
También está el Golpe Único, considerada como “una de las estrategias más efectivas de un sistema moderno, permite una respuesta temprana, rápida y contundente para contener el fuego en su etapa inicial, cuando es más manejable”.
Prevenir los incendios forestales es una tarea que nos compete a todas y todos. Desde el inicio de nuestro Gobierno aumentamos en 113% el presupuesto en esta materia, lo que se ha traducido en que duplicamos el número de comunidades preparadas para prevenir, pasamos de 252 a 319… pic.twitter.com/HYpHhQBf0M
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 6, 2025
