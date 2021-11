La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, desmintió los dichos del diputado electo del Partido Republicano, Gonzalo De La Carrera, quien aseguró en su cuenta de Twitter que la edil “olvidó los 1.000 millones que le regaló Lavín a cuenta de los vecinos de Las Condes” tras sus declaraciones en el programa Mesa Central de Canal 13.

Pizarro había señalado en la entrevista que “un militante que vote por Kast no debería estar en la DC”, lo que habría provocado la molestia del electo parlamentario republicano.

Lee también: Ex vocero de Parisi por dichos de Jadue: “Cuesta entender este misil que le manda a la candidatura de Gabriel Boric”

“La alcaldesa de La Pintana ya olvidó los 1.000 millones que le regaló Lavín a cuenta de los vecinos de Las Condes. Cuándo van a aprender que la izquierda no agradece nada. Solo avanza sin transar”, respondió De La Carrera.

La alcaldesa de La Pintana ya olvidó los 1.000 millones que le regaló Lavín a cuenta de los vecinos de #LasCondes . Cuándo van a aprender que la izquierda no agradece nada. Solo avanza sin transar . pic.twitter.com/HmgrHO3LsY

Frente a eso, la también militante de la Democracia Cristiana le contestó asegurando: “No mienta, señor De La Carrera: El propio Joaquín Lavín entendió que ese aporte, reflejado en obras mayoritariamente ya construidas, era una compensación para los ex vecinos de Las Condes erradicados a El Castillo“.

“La conciencia de La Pintana no se vende“, sentenció la edil.

No mienta, señor de la Carrera: El propio Joaquín Lavín entendió que ese aporte, reflejado en obras mayoritariamente ya construidas, era una compensación para los ex vecinos de Las Condes erradicados a El Castillo. La conciencia de La Pintana no se vende. https://t.co/3yQbMBhtwY pic.twitter.com/JHVSW4DmcF

— Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) November 28, 2021