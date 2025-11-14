“Piñera ya se habría cruzado”: Lagos Weber cuestiona “silencio de la derecha” tras dichos de Kaiser sobre carabinero que cegó a Campillai

El senador y vocero del comando de Jeannette Jara analizó la previa electoral en CNN Chile Radio. Lagos Weber criticó la falta de respuesta de los partidos de centroderecha ante los dichos del diputado Johannes Kaiser, quien sugirió indultar a condenados por violaciones a DD. HH. y al exuniformado que hirió a la senadora Fabiola Campillai.

En la víspera de la primera vuelta presidencial, el senador y vocero del comando de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, cuestionó duramente el “silencio” de la centroderecha chilena. ¿El motivo? La falta de condena explícita a los dichos del diputado Johannes Kaiser sobre la posibilidad de indultar a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos (DD. HH.), incluyendo al carabinero que cegó a la senadora Fabiola Campillai y a Miguel Krassnoff, exagente de la DINA condenado a más de mil años de presidio.

En su declaración, que tuvo lugar en entrevista con CNN Chile Radio, lamentó que propuestas como la del candidato del PNL, que buscan “reivindicar la dictadura” e indultar a condenados por DD. HH., no generen una condena transversal e inmediata en todo el arco político.

El silencio de la derecha: “Piñera ya se habría cruzado”

La crítica del senador no se focalizó solo en la figura de Kaiser, sino en la falta de reacción de la clase política de centroderecha. Para el vocero de Jeannette Jara, esta pasividad es un síntoma de un problema social que trivializa los valores mínimos civilizatorios.

“Me preocupa que el resto de la clase política de derecha no salga a decir que eso es inaceptable, que ese límite no se va a volver a cruzar“, enfatizó Lagos Weber, recordando el precedente establecido por el expresidente Sebastián Piñera.

Según el senador, el exmandatario ya habría reaccionado ante declaraciones de este calibre. “El presidente Sebastián Piñera, en ejercicio, ya se habría cruzado con eso. Cuando el presidente Piñera habló de los cómplices pasivos, de esos civiles que prefirieron mirar para el lado, porque no querían saber lo que estaba ocurriendo…“.

Lagos Weber argumentó que si bien puede existir adhesión popular a estas figuras, no implica que el debate sea sano para la sociedad. “Si se suponía que había un entendimiento de que hubo cosas que no pueden volver a repetirse, cuando alguien comienza a escarbar como lo hace Kaiser de esa forma, creo que sería importante que no solamente la ex-Concertación levante la voz, sino que todos aquellos que dijeron que entendían que había habido excesos (…) deberían cruzar la línea inmediatamente y decirles, perdón, estas líneas no se cruzan“.

Conducción o falta de acuerdos: Críticas a Kast por explicaciones “infantiles y pueriles”

En el terreno más político y de gestión, el parlamentario dedicó un espacio para contrastar la trayectoria de Jeannette Jara con la de José Antonio Kast, a quien señaló como un líder sin capacidad de acuerdo, prefiriendo hablar de “conducción” más que de gobernabilidad.

“Yo veo a José Antonio Kast como una persona que nunca ha llegado a un solo acuerdo en su vida, nunca, ninguno”, sostuvo, ejemplificando con el proceso del Consejo Constitucional, donde los republicanos tuvieron mayoría absoluta.

Según el senador, Kast y su sector “abusó de su mayoría y los chilenos le dieron la espalda” en el plebiscito. A esto se suma, dijo Lagos Weber, la falta de claridad programática del candidato en materia económica, especialmente en el anunciado recorte de $6 mil millones de dólares, el cual el candidato no ha querido detallar: “Dio una explicación que es infantil y pueril“, cerró.

A pesar de la polarización que se vislumbra en una eventual segunda vuelta, el vocero se mostró optimista con el resultado de Jara. “El ambiente era positivo, el ambiente era bueno, era un ambiente alegre. Y fue una campaña además que fue de menos a más”, concluyó, con la esperanza puesta en un buen resultado que le asegure el paso al balotaje.