El Presidente Sebastián Piñera respondió a los dichos de Izkia Siches respecto al Estado de Excepción en la macrozona sur. La ex presidenta del Colegio Médico y futura ministra del Interior, cuestionó la efectividad de la medida y aseguró que existen algunos grupos a los que no les conviene colaborar para terminar con el conflicto en La Araucanía.

En el programa Mesa Central de Canal 13, Siches precisó que la medida “no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que la ha incrementado”.

“Visité, me reuní con los distintos alcaldes y gobernadores para visualizar un levantamiento (de información) y también, evidentemente, esperamos que esto no signifique un recrudecimiento de la violencia. Y hay que transparentar que hay algunos sectores reducidos, de grupos, de civiles no mapuches, que pareciera que les beneficia esta conflicto”, agregó.

En ese sentido, el actual mandatario le respondió que “es importante informarse bien” ya que “el Estado de Excepción ha permitido desplegar a las Fuerzas Armadas, en una labor logística, de comunicaciones, información e inteligencia a las policías y eso ha sido muy útil”.

“Nos ha permitido reducir significativamente los hechos violentos, en cerca de 30 o 40 por ciento. Se hizo una encuesta en La Araucanía y el 80% quería se mantenga el Estado de Excepción mientras sea necesario, por eso como Presidente y escuchando a la gente y haciendo todo lo que permite la ley he extendido el Estado de Excepción hasta al menos el 11 de marzo”, replicó.

“Los datos están sobre la mesa”

En un punto de prensa en la denominada, “Moneda Chica”, la futura ministra del Interior respondió al mandatario e hizo una invitación para hacer un traspaso “lo más armónico posible”.

“No es para nada mi ánimo profundizar en ninguna de las polémicas con el actual gobierno. Quiero hacer una invitación al Presidente Piñera y a todos sus ministros a hacer un traspaso lo más armónico posible, por el bien de nuestro país, y también en el caso de mi cartera en particular, estoy muy agradecida si es que se nos hace llegar con prontitud la información tanto de las medidas que se han tomado en el actual gobierno como también de sus resultados”, dijo.

Sobre lo dicho por el Pdte. Piñera, que la medida redujo los hechos de violencia en un 3o o 40%, Siches replicó que “más allá de definir quién tiene o no la razón, los datos están sobre la mesa y lamentablemente hemos tenido víctimas fatales la última semana, algo que nos entristece, nos preocupa y también nos ocupa”.

“Mi invitación es que todos trabajemos, no va a ser solo una tarea del gobierno, también será una tarea de los sectores que más adelante van a avanzar hacia la oposición. Así que trabajemos unidos por el bienestar de Chile y por recuperar la paz”, zanjó.